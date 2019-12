Basketball, ProA: Bitteres Saison-Aus für Junior Searcy. Der Spieler der wiha Panthers hat sich am zwölften Spieltag beim Heimspiel gegen die Rostock Seawolves einen Außenbandriss im Knie zugezogen. Der 23-jährige Deutsche fällt damit für die verbleibenden Spiele der laufenden Saison aus.

Mitte des zweiten Viertels schraubte sich Junior Searcy bei einem Fastbreak hoch und zeigte einen krachenden Alley-Oop Dunk. Bei der Aktion verletzte sich unsere Nummer 11 jedoch schwer. Obwohl der gebürtige Ludwigsburger zunächst noch weiterspielen konnte, wurde nach dem Spiel ein Außenbandriss diagnostiziert, der den Basketballer für mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird. Da mit einem Einsatz in der laufenden Saison nicht mehr gerechnet werden kann, ist Searcy bereits in die USA zurückgeflogen, wo er die Behandlung und anschließende Reha fortsetzen wird.

„Das ist wirklich eine bittere Situation“, berichtet der enttäuschte Shooting Guard. „Ich hätte so gerne die Saison mit den Panthers weitergespielt. Als gläubiger Mensch blicke ich jetzt nach vorne und bin dankbar für die tolle Zeit, die ich in Schwenningen erleben durfte. Die Fans waren großartig und haben uns stets unterstützt. Ich habe mich im Team sehr wohl gefühlt und wünsche meiner Basketball-Familie in Schwenningen eine tolle Saison.“

Aktuell beobachten die Verantwortlichen in Schwenningen den Spielermarkt und hoffen, zeitnah einen Ersatz für Junior Searcy präsentieren zu können.