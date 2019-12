Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Tigers Tübingen 72:65 (15:17, 14:20, 20:11, 23:17). Am Ende schwappte die La-Ola-Welle durch die Helios Arena, als die Panthers Schwenningen mit den 4060 Zuschauern im Eishockey-Stadion den 72:65-Sieg im größten Spiel der Schwenninger Basketball-Geschichte gegen die Tigers Tübingen feierten. Dabei wäre auch ein gänzlich gegenteiliger Ausgang des Spiels denkbar gewesen.

Es war Mitte des zweiten Viertels, als die Schwenninger Leistungskurve und damit auch deren Siegeshoffnungen einen Tiefpunkt erreichten. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste aus Tübingen, die von 50 Fans begleitet wurden, mit 32:17 und hatten das Duell der Neckarstädter fest unter Kontrolle. Bereits zu Beginn der Partie zeigten sich die Gäste um Trainer Doug Spradley aggressiver, aufmerksamer und weniger beeindruckt von der Kulisse, als die Tigers mit einem 6:0-Lauf eröffneten und die nervös beginnenden Panthers mit ihrer engen Verteidigung sichtlich zusetzten. Die Hausherren, bei denen Yasin Kolo aufgrund eines Hexenschusses verletzt fehlte und Drew Brandon erstmals in der Startaufstellung stand, machten anfangs keinen Hehl aus ihrer fehlenden Eingespieltheit. Erst ein Korbleger plus Foul durch Rasheed Moore nach zweieinhalb Minuten brachte die ersten Schwenninger Punkte auf die Anzeigetafel und die Zuschauer erstmals in Wallung. In der Folge zeigten sich die Panthers in der Offensive weiterhin fahrig und mit wenig Wurfglück, verteidigten aber auf der anderen Seite gut und mauserten sich dadurch bis auf 15:15 heran.

Im zweiten Abschnitt setzte Panthers-Coach Alen Velcic eine Aufstellung aus Kosta Karamatskos, Filip Kukic, Sergey Tsvetkov, Jaren Lewis und Neuzugang Daniel Loh ein, der die Automatismen und dadurch auch die offensive Durchschlagskraft sowie defensive Ordnung gänzlich fehlte. Die Tübinger mussten daher nicht viel tun, um mit einem 14:0-Lauf davonzuziehen und dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Kurz vor dem bereits erwähnten 17:32-Zwischenstand musste Tübingens Philipp Neumann verletzt runter. Der Center dominierte die Hausherren zuvor an beiden Enden des Spielfelds. Als die Gäste bereits mit 15 Punkten führten und die Schwenninger das Spiel zu verlieren drohten, eröffnete der starke Rasheed Moore mit einem Dreier einen 10:0-Lauf, womit sich das Velcic-Team bis zur Pause wieder halbwegs ins Spiel beförderte. Mit 29:37 ging es in die Kabinen.

Zur zweiten Hälfte betrat eine grundveränderte Panthers-Mannschaft das Parkett. Die Aufstellung, bestehend aus Mikulic, Moore, Lewis, Borekambi und Bacak fand nun ihren Rhythmus, plagte plan- sowie kopflos agierende Tübinger mit einer guten Zonenverteidigung und besann sich in der Offensive auf das Spiel durch das Zentrum. Vor allem Bill Borekambi und Marko Bacak beflügelten mit ihren Aktionen unter dem Korb einen 14:0-Lauf. 90 Sekunden vor Ende des dritten Viertels glich Moore aus, Borekambi brachte seine Farben wenig später erstmals in Führung.

Das Publikum in der Helios Arena war nun mitgerissen, trug die Aufsteiger zu einem zwischenzeitlichen Sieben-Punkte-Vorsprung und wurde zu einem wesentlichen Faktor des Spiels. Der ehemalige Bundesligist ließ sich allerdings nicht abschütteln. Als Roland Nyama 90 Sekunden vor Schluss einen Dreier mit Foul versenkte, Enosch Wolf den vergebenen Freiwurf einsammelte und zum 62:62 ausglich, befand sich das Spiel erneut am Scheideweg. Anders als viele Male zuvor in dieser Saison, präsentierten sich die wiha Panthers in dieser kritischen Phase allerdings als abgeklärtere Mannschaft und brachten den Sieg im Stile eines Spitzenteams über die Zeit. Rasheed Moore per Dreier aus der Ecke sowie der ebenfalls überzeugende Jaren Lewis per Korbleger erzielten die spielentscheidenden Punkte und brachten den aufgrund der klaren Leistungssteigerung in Hälfte zwei verdienten Sieg in trockene Tücher. Bester Scorer des Spiels war einmal mehr Rasheed Moore mit 21 Zählern. Vier Schwenninger erreichten am Ende den zweistelligen Bereich.

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (14 Punkte/8 Rebounds/5 Assists), Filip Kukic (0/1/0), Drew Brandon (3/2/1), Sergey Tsvetkov (3/0/0), Daniel Loh, Bill Borekambi (14/6/2), Kosta Karamatskos, Rasheed Moore (21/7/1), Leon Friederici, Marko Bacak (13/8/5) und Ivan Mikulic (4/4/4).