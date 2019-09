von Stephan Lermer

Handball-Landesliga, Männer: TV St. Georgen – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Samstag, 19.30 Uhr). Nach der Auftaktniederlage in Steißlingen treten die Handballer aus der Bergstadt erstmals in dieser Saison vor eigenem Publikum an. Mit der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen ist der letztjährige Meister der Bezirksklasse Hegau-Bodensee zu Gast.

Die HSG erlebte zuletzt turbulente Jahre: Aufstieg in die Südbadenliga, Abstieg in die Landesliga, Abstieg in die Bezirksklasse und Aufstieg in die Landesliga. In Aaron Buneta haben die Gäste ihren besten Torschützen. Mit Markus Allgaier trifft man auf ein bekanntes Gesicht, das vergangenes Jahr noch für die Seeadler aus Allensbach auflief. Mit Johnny Polis und Hannes Schlegel hat die HSG zudem zwei ehemalige Jugendbundesliga-Spieler der HSG Konstanz in ihren Reihen.

Dennoch möchte man sich im Lager der Schwarzwälder auf das eigene Spiel konzentrieren. Im Gegensatz zum Spiel in Steißlingen wollen sie mit dem eigenen Publikum im Rücken von Beginn an präsent sein und durch hohe Konzentration die Fehlerzahl entscheidend reduzieren. Diese war in der Analyse des vergangenen Spiels hauptverantwortlich für die Niederlage im Mindlestal.

Keine guten Nachrichten gibt es indes aus dem Kader der Bergstädter. Während Lukas Holzmann und Theo Aßfalg wohl wieder voll mitmischen können, wird man auch wieder auf etliche Spieler verzichten müssen. Zum langzeitverletzten Niklas Holzmann (Kreuzbandriss) gesellen sich Marvin Böhlefeld (Sprunggelenk), Luca Schmid (Bindehautentzündung) und Torhüter Joel Erdrich (Knie). Außerdem fehlen Kapitän Jan Holzmann und Tobias Hänse aus privaten Gründen.

Trotz dieses Handicaps gibt Trainer Patrik Papke eine kämpferische Losung aus: „Auch gegen einen starken Aufsteiger müssen wir zuhause doppelt Punkten. Die fehlenden Spieler müssen wir über das Kollektiv auffangen und alles reinhauen. Durch die aktuelle Personalsituation wird Urgestein Bernhard Lobmeier aus der Reserve reaktiviert. Außerdem könnte eventuell der 17-jährige Jungspund Jonas Hüther zu seinem Landesligadebüt kommen.