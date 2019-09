Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV Hinterzarten – SG Unadingen/Dittishausen. „Die SG Unadingen war zuletzt gut in Form, doch bei den heimstarken Gastgebern wird es schwer, etwas mitzunehmen. Ich tippe 3:1 für Hinterzarten.“

SSC Donaueschingen – SG Riedöschingen/Hondingen. „Das wird ein ganz enges Spiel. Wir haben gegen den SSC gewonnen und gegen Riedöschingen die Punkte geteilt. Beide Teams haben eine große Qualität in ihren Reihen. Es wird ein interessantes Spiel und der wahrscheinliche Ausgang ist für mich eine Punkteteilung. Ich tippe 1:1.“

FV Möhringen – SV TuS Immendingen. „Die Partie ist für mich das Top-Spiel am Wochenende. Beide standen sich erst vor wenigen Tagen im Pokal gegenüber. Da siegte Möhringen und auch diesmal tippe ich 2:0 für die Gastgeber. Trainer Heinz Jäger hat in Möhringen eine junge Mannschaft aufgebaut, die nicht zufällig an der Tabellenspitze steht. Immendingen ist jedoch auch nicht zu unterschätzen.“

SV Öfingen – FC Pfohren. „Öfingen hat schon viele Tore geschossen und viele kassiert. Auch diesmal könnte es wieder torreich zugehen. Pfohren ist bei erst einem Punkt etwas unter Zugzwang. Jetzt müssen Zähler her. Ich tippe 2:3.“

FC Lenzkirch – SV Eisenbach. „Eisenbach hat eine kompakte Elf. Lenzkirch kenne ich bisher noch nicht. Interessant ist die Partie sicherlich vor dem Hintergrund, dass der Lenzkircher Trainer Heinrich in der vergangenen Saison noch in Eisenbach tätig war. Er kennt den Gegner. Lenzkirch gewinnt mit 2:1.“

SG Schluchsee/Feldberg – FC Löffingen II. „Für mich ist es ein Rätsel, warum die Löffinger mit null Punkten am Tabellenende stehen. Die Mannschaft ist deutlich stärker. Gegen uns hat Löffingen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, war sogar einer der bisher stärksten Gegner. Bei Löffingen wird jetzt der Knoten platzen. Ich tippe 1:3.“

SV Saig – SG Kirchen-Hausen. „Wir sind auf einen sehr unangenehmen Gegner eingestellt. In Saig zu spielen ist nie einfach. Wir sind gewarnt und werden den Gegner nicht am Tabellenstand messen. Nur wenn wir an die Leistungsgrenzen gehen, werden wir siegen. Ich wünsche mir ein Spiel ohne Gegentreffer. Ein 0:2.“