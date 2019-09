Basketball-Oberliga, Damen: TG Esslingen – Baskets VS (Samstag, 16.30 Uhr). (csd) Die Doppelstädterinnen gastieren bei einem Mitkonkurrenten, der zum Auftakt in Tübingen gewann. Die Baskets VS werden, wie schon beim Auftakt, nicht in Bestbesetzung anreisen. Immerhin steht mit Antonela Jurisic ein neues Gesicht auf dem Feld, das viel Power mitbringt. Auch Michelle Werner ist dabei, sodass sich Trainer Sergey Tsvetkov in den Breichen Schnelligkeit und Spielwillen keine Sorgen machen muss. Im Training wurden die eingeübten Spielzüge analysiert. Auch die Zonenverteidigung war ein Thema, da viele Mannschaften in ihrer Verteidigung oft wechseln. „Wir müssen gut in das Spiel kommen, konzentriert agieren und dürfen uns nicht mit anderen Dingen beschäftigen. Ich erwarte, dass alle Spielerinnen ihren Job machen. Dann ist etwas möglich“, sagt der Trainer.

Bezirksliga, Männer: SG Schramberg – Baskets VS (Sonntag, 18 Uhr). Seit Sergey Tsvetkov das Traineramt übernommen hat, weht ein frischer Wind. Das Saisonziel ist der Aufstieg. Nach dem Erfolg im Testspiel gegen den TSV Rottweil will das Team mit einem Sieg zeigen, dass es um den Titel mitspielen kann. Tsvetkov: „Die Spieler ziehen alle gut im Training mit und setzen meine Vorgaben bisher gut um.“