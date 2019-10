Fußball, A-Junioren Verbandsliga: (mst/cl) FC 08 Villingen – SV 08 Kuppenheim 3:0 (3:0). (mst) Dank einer starken Leistung besiegten die A-Junioren des FC 08 Villingen den SV Kuppenheim im Spitzenspiel mit 3:0 und verteidigen ihre Tabellenführung. Villingens Trainer Reiner Scheu sah eine von Anfang an souveräne Vorstellung seiner Mannschaft, die nach acht Minuten durch einen Abstauber von Jonas Zimmermann in Führung ging. Noch vor der Pause machte Kevin Laatsch mit einem Kopfball-Doppelpack den Deckel drauf. Scheu: „Die erste Hälfte hat mir gut gefallen. Mit noch mehr Konsequenz hätten wir noch deutlicher gewinnen können. Nach der Pause haben wir das Ergebnis zu sehr verwaltet, aber keine einzige Chance zugelassen.“ Tore: 1:0 (8.) Zimmermann, 2:0 (34.) Laatsch, 3:0 (41.) Laatsch. ZS: 100. SR: Stephan Niggemeier (Villingen).

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Offenburger FV II 8:0 (6:0). Mit einem Schützenfest fertigten die B-Junioren des FC 08 Villingen die U 16 des Offenburger FV ab. Schon zur Pause war die Partie angesichts des 6:0-Zwischenstandes entschieden. Samet Yilmaz erzielte einen Dreierpack. Außerdem trafen Jonathan Spät, Marvin Waldvogel, Vitus Vochatzer, Aleksandar Trajkovic und Dario Holenstein. „Wir haben viel Druck gemacht und viele Tore gemacht. In der zweiten Hälfte ist uns zwar der Spielrhythmus ein wenig verloren gegangen, aber ich bin sehr zufrieden“, sagte Trainer Daniel Miletic. Tore: 1:0 (2.) Yilmaz, 2:0 (5.) Spät, 3:0 (8.) Waldvogel, 4:0 (25.) Vochatzer, 5:0 (31.) Trajkovic, 6:0 (39.) Yilmaz, 7:0 (58.) Holenstein, 8:0 (59.) Yilmaz. ZS: 50. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SG Bräunlingen – SC Pfullendorf 0:1 (0:1). „Aufgrund der Spielanteile wäre ein Punkt verdient gewesen. Pfullendorf hatte aber ein klares Chancenplus. Schlussendlich hat uns die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte SG-Trainer Daniel Höll nach der knappen Niederlage im Linzgau. ging in der 23. Minute mit 0:1 in Führung. In der Folgezeit sahen die Zuschauer die beste Phase der Bräunlinger. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Linzgauer, wirklich gefährlich wurde es bis zum Halbzeitpfiff jedoch nicht. Lediglich die Pfullendorfer verzeichneten einen Lattentreffer. Nach der Halbzeit wurde die SG mutiger. Ein Kopfball von Elias Bauer sollte jedoch die einzige Chance bleiben. Die Pfullendorfer hatten in dieser Phase gute Konterchancen, doch es blieb beim 0:1.

C-Junioren Verbandsliga: FC Tiengen – FC 08 Villingen 1:8 (0:3). Einen klaren Sieg feierten auch die C-Junioren des FC 08, die damit den ersten Dreier der Saison einfuhren. David Seiferling traf dreifach, zudem steuerten Salvatore Tallarico, Sandro Jock, Florian Krasniqi sowie Zoran Radjenovic einen Treffer bei. Allerdings verletzten sich Erik Buzak und Giuseppe Mastrantonio, die für die kommenden Spiele am Dienstag im Pokal erneut in Tiengen und am Donnerstag gegen Offenburg ausfallen werden. „Das bereitet mir mit meinem kleinen Kader Kopfzerbrechen“, sagt Trainer Redzepagic, dessen Mannschaft nun Platz sieben der Verbandsliga belegt.