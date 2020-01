Fußball-Oberliga: Am Mittwochabend startete der FC 08 Villingen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Es war zugleich der Startschuss zur Aufholjagd. Die Nullachter stehen zwar „nur“ auf Tabellenplatz sieben, haben aber lediglich fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers.

Trainer Jago Maric freut sich, dass es nach einer gut fünfwöchigen Pause wieder losgeht: „Wir wollen alles dafür tun, damit wir das Maximale erreichen. Wir haben sechs Wochen Zeit und werden diese intensiv nutzen.“ Der Villinger Chefcoach legt in der Vorbereitungszeit auch einen Schwerpunkt auf den Torabschluss. Maric: „Wir müssen gefährlicher werden.“ In der Vorrunde sei einiges gut gelaufen, aber man müsse sich in manchen Bereichen steigern. Maric: „Wichtig ist auch die Weiterentwicklung der Mannschaft.“

Bevor es wieder ernst wird, warten einige schweißtreibende Trainingseinheiten auf die Villinger Spieler. Viermal Training wöchentlich hat Maric angesetzt, hinzu kommt jeweils samstags ein Testspiel. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen können die Nullachter aktuell auf dem Platz trainieren. Sollte der Winter im Schwarzwald einziehen, wird die Mannschaft unter anderem in der Soccerhalle nach Königsfeld ausweichen. „Die jetzigen Bedingungen sind natürlich ideal. Aber wir sind auch darauf vorbereitet, wenn es im Freien nicht geht. Wir kennen diese Situation ja“, so Maric.

Fünf Spieler, die im alten Jahr längere Zeit verletzungs- oder krankheitsbedingt ausfielen, waren beim Trainingsauftakt wieder dabei: Benedikt Haibt, Nico Tadic, Stepjan Geng, Daniel Wehrle und Mauro Chiurazzi. „Ich freue mich, dass sie wieder zurück sind. Sie werden uns weiterhelfen“, so Maric, der aktuell lediglich auf Valentin Vochatzer (Kreuzbandriss) verzichten muss. Sportvorstand Arash Yahyaijan ist gespannt auf den Konkurrenzkampf in der zweiten Saisonhälfte: „Die jungen Spieler haben in der Vorrunde gezeigt, dass sie in der Oberliga mithalten können und die erfahrenen Rückkehrer werden sich bestimmt ihren Platz zurückholen wollen.“

Erstmals im Training bei den Villingern war Neuzugang Antonio Ruberto, der in der Vorrunde noch für den Liga-Konkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen auflief und nun für den FC 08 spielen wird. Zudem könnte sich der Kader der Villinger noch erweitern. Aktuell trainieren drei Probespieler beim Oberligisten. Aleksa Markovic (22) von Türkspor Augsburg (Bayernliga) ist ein Kandidat für die Mittelstürmerposition, Seo Mattei (21), Linksverteidiger beim FC Gamborogno (5. Schweizer Liga), und Mittelfeldspieler Zvonomir Vukoja (22), der in der ersten Saisonhälfte beim NK Siroki Brijeg (1. bosnische Liga) spielte, aktuell jedoch vereinslos ist. „Sie trainieren alle drei in dieser Woche mit und spielen eventuell mit einer Gastspiel-Erlaubnis im ersten Test am Samstag gegen Balingen“, so Sportvorstand Yahyaijan. Insgesamt 25 Spieler waren bei der ersten Trainingseinheit der Nullachter im neuen Jahr.

Jago Maric hat sechs Vorbereitungsspiele geplant. Bei den ersten fünf Partien steht der Gegner bereits fest. Das erste Punktspiel 2020 bestreiten die Villinger am Samstag, 29. Februar, zuhause gegen den SSV Reutlingen.