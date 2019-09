Fußball-Kreisliga, Staffel 2: Der 3:2-Erfolg des FV Möhringen in Pfohren war bereits der fünfte Sieg der Möhringer im fünften Spiel. „Wir sind sehr gut in die Saison gekommen. Wir rufen unser Potenzial ab und stecken auch zwischenzeitliche Rückschläge weg“, freut sich Trainer Heinz Jäger. Er schickte in Pfohren eine Elf mit einem Durchschnittsalter von rund 20 Jahren auf den Platz. Dabei fehlte der gesperrte Torjäger Mario Giesler, der in Königsfeld und Bad Dürrheim schon höherklassig aktiv war. „Zu 80 Prozent haben wir den gleichen Kader wie in der vergangenen Saison. Mit Giesler haben wir einen erfahrenen Akteur gewonnen, den wir noch brauchten“, ergänzt Jäger, dessen Elf am Wochenende das Derby gegen Immendingen bestreitet.

Mit dem 3:1-Erfolg gegen den SSC Donaueschingen hat die SG Kirchen-Hausen den zweiten Platz zurückerobert. „Mentalität und Einstellung waren bei uns sehr gut. Wir haben alles rausgehauen, was in der Mannschaft steckt. Vor allem die ersten 45 Minuten haben mir spielerisch sehr gut gefallen“, sagt SG-Spielertrainer Berkay Cakici. Nach dem Seitenwechsel habe seine Elf das Niveau der ersten Spielhälfte nicht halten können. „Da waren wir zunehmend platt, doch letztlich zählen die drei Punkte“, so Cakici. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen ist der neue Coach sehr zufrieden. „Schließlich mussten wir dreimal auswärts antreten.“

Der SSC Donaueschingen schafft es hingegen aktuell nicht, über 90 Minuten sein Leistungsvermögen auszuschöpfen. „Die ersten 45 Minuten habe ich ausgeglichen gesehen. Dann haben wir den Start in die zweite Halbzeit verpennt. Nach dem 0:2 hatten wir eine gute Viertelstunde, aber ordentliche 15 Minuten reichen in der Liga nicht, um zu punkten. Das müssen wir uns ankreiden lassen“, bilanziert SSC-Trainer Thomas Minzer. Der Blick auf das Torverhältnis (8:9) zeige, dass in allen Bereichen gearbeitet werden müsse. Minzer: „Wir sollten schnell wieder stabiler werden und unsere Chancen besser nutzen. Kirchen-Hausen hat über 90 Minuten gesehen verdient gewonnen.“

Peter Tumler, der neue Trainer des SV TuS Immendingen, hat vor der Saison eine klare Forderung aufgemacht. „Wir dürfen nicht mehr als drei Spiele verlieren, wollen wir unsere Ziele erreichen. Das 3:4 auf eigenem Platz gegen Hinterzarten war nun die erste Niederlage, wobei Tumler auch das Aus im Bezirkspokal in Möhringen ärgert. „Wir haben Hinterzarten mit unseren individuellen Fehlern starkgemacht. Wie wir uns die Gegentreffer eingefangen haben, war eine Katastrophe. Bei unserem Ansporn, in der Liga ganz oben mitzuspielen, darf das nicht passieren“, ergänzt Tumler. Er ärgert sich über die „dummen Fehler“ und erwartet von seiner Elf im nächsten Spiel gegen den FV Möhringen Wiedergutmachung.

Mit dem 3:1-Erfolg beim FC Löffingen II bleibt die SG Riedöschingen/Hondingen in der Liga unbezwungen. „Wir hätten die Partie früher für uns entscheiden müssen. Das ist mein einziger Kritikpunkt“, sagt Björn Werhan, Co-Trainer der SG. Hinzu komme, dass die Mannschaft im Angriff etwas zu sorglos gespielt habe. Bisher ist Werhan mit dem Abschneiden der Mannschaft zufrieden, wenngleich bei den drei Punkteteilungen mehr möglich gewesen sei. „Wir wollen gern die Serie an ungeschlagenen Spielen ausbauen und näher an die Tabellenspitze heranrücken“, gibt Werhan die nächsten Ziele vor.

Mit viel Mühe sicherte sich der SV Öfingen den 4:3-Heimsieg gegen Aufsteiger Schluchsee/Feldberg. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Mir hat überhaupt nicht gefallen, dass wir in den ersten 45 Minuten nur lange Bälle nach vorne gespielt haben. Da fehlten mir die spielerischen Mittel“, resümiert Trainer Jörg Kienast. Erst nach dem Seitenwechsel habe sich seine Elf mehr auf ihre eigentlichen Tugenden besonnen und sich „einen hoch verdienten Sieg“ (Kienast) erarbeitet und erspielt. Für den Trainer ist in den Spielen noch zu viel Spektakel, wie das Torverhältnis von 15:18 nach fünf Partien zeigt. „Wir werden uns in allen Bereichen steigern müssen. In erster Linie müssen wir kompakter und stabiler verteidigen. Wir werden nicht immer vier Tore schießen.“

Zwei verlorenen Punkten trauerte Thomas Wolf, Trainer der SG Unadingen/Dittishausen, nach dem 2:2 gegen Lenzkirch nach. „Wir haben super gespielt und eine klasse Leistung gezeigt. Schon in Halbzeit eins müssen wir höher als nur 1:0 führen. Dann hat uns Lenzkirch gezeigt, wie effektiv in der Liga Torchancen genutzt werden. Plötzlich lagen wir mit 1:2 hinten“, analysiert Wolf. Seiner Elf gelang der Ausgleich und in Minute 88 schien der Siegtreffer möglich. Ein Schuss landete am Innenpfosten. Der Ball trudelte auf der Torlinie entlang und rollte ins Feld zurück. „Schließlich wurde uns noch ein verheißungsvoller Angriff wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen. Die Lenzkicher haben uns gesagt, dass der Punkt für sie glücklich war“, ergänzt Wolf. Der Trainer hat nun neue Sorgen. Beide Torhüter sind verletzt. Wolf: „Ich hoffe, Daniel Rothweiler kann mit seinem Zehenbruch in Hinterzarten spielen. Sonst weiß ich nicht, was wir machen sollen.“