Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Science City Jena 74:80 (10:22, 15:25, 27:20, 22:13). Eine Halbzeit lang erteilte die Science City Jena den wiha Panthers eine Lehrstunde, ehe die Schwenninger eine beherzte Aufholjagd ohne Happy End starteten. Die Gäste gewannen in der Deutenberghalle mit 80:74.

Der Statistikbogen vermittelt ein trügerisches Bild: Während die Schwenninger die Dreier effizienter trafen und mehr Assists verteilten, hatten die Saalestädter in Sachen Rebounds, Feldwurfquote und Ballverluste die Nase leicht vorne. Man könnte also meinen, dass die wiha Panthers den hoch favorisierten Thüringern ein Duell auf Augenhöhe boten. Dabei war das Spiel höchstens in den letzten fünf Minuten wirklich ausgeglichen. Die 35 Minuten zuvor hatten zwei Hälften gezeigt, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Panthers-Trainer Alen Velcic nahm im Vergleich zum Spiel in Bremerhaven drei Änderungen an der Startformation vor: Für den verletzten Sean Lloyd spielte Jaren Lewis. Zudem rotierte Yasin Kolo für Filip Kukic ins Aufgebot und Kosta Karamatskos ersetzte den noch leicht angeschlagenen David Dennis.

Karamatskos war es, der die Punktejagd mit einem Dreier eröffnete. Es sollte die einzige Führung der Gastgeber bleiben, denn in der Folge zeigte Jena an beiden Enden des Parketts, was sie zu einem heißen Titelfavoriten macht. In der Offensive punktete das Team von Ex-Bundestrainer Frank Menz mit dem Pick-and-Roll über Starspieler Brad Loesing und Alexander Herrera nahezu nach Belieben, in der Defensive zwangen sie die Panthers zu schweren Würfen und einfachen Ballverlusten. Das erste Viertel ging mit 10:22 deutlich an die Gäste, die von zwei treuen Schlachtenbummlern in der mit knapp 600 Zuschauern erneut nur schwach besuchten Deutenberghalle unterstützt wurden.

Panthers-Coach Velcic stellte zu Beginn des zweiten Abschnitts auf Zonen-Verteidigung um, doch diese taktische Maßnahme verpuffte wie so viele andere in der ersten Hälfte. Jena kam dadurch einfacher zu Offensiv-Rebounds und sah sich bei Attacken zum Korb oftmals nur sporadischer Gegenwehr ausgesetzt. Eine Szene stand exemplarisch für die Kräfteverhältnisse in Hälfte eins: Rasheed Moore war alleine unterm Korb und wollte per Dunk zwei vermeintlich einfache Punkte sammeln, wurde aber in letzter Sekunde noch von Jenas Joschka Ferner spektakulär geblockt. Mitte des zweiten Viertels erreichte der Vorsprung beim Stand von 19:45 seinen höchsten Punkt – den Schwenningern drohte eine Klatsche.

Mit 22 Punkten im Rückstand und mit hängenden Köpfen verschwanden die Panthers in die Kabine, kehrten aber nach einer langen Halbzeitansprache mit auffallend positiver Körpersprache wieder zurück aufs Parkett. Zwei defensive Stops sowie zwei Dreier von Jaren Lewis und dem starken Rasheed Moore verkürzten auf 16 Punkte. Jena zeigte sich aber unbeeindruckt und zog wieder auf 23 Punkte davon. Ein Vier-Punkt-Spiel von Rasheed Moore, also ein verwandelter Dreier samt Freiwurf, verkürzte wieder auf 13 und war die Initialzündung für eine beherzte Aufholjagd, die sich bis ins vierte Viertel fortsetzte.

In dieses gingen die Panthers zwar mit einer 15-Punkte-Hypothek, arbeiteten sich aber dank eines überragenden Moore und eines starken David Dennis minütlich heran. Letzterer drückte enorm aufs Tempo, fand Lücken in der Defensive und spielte seine Stärken im Abschluss am Korb aus. Sieben Minuten vor dem Ende war der Rückstand nur noch einstellig, zwei Minuten später verkürzte Lewis auf sechs Punkte und eröffnete damit offiziell die Crunchtime.

In dieser Phase unterliefen den Panthers jedoch zu viele Ballverluste und vergebene einfache Würfe. Weil Alen Velcic in der gesamten zweiten Hälfte fast ausschließlich mit derselben Fünf spielte, fehlte bei Dennis, Moore, Lewis, Kolo und Bacak in der entscheidenden Phase die Kraft für das Comeback. Somit brachten die Gäste den Sechs-Punkte-Vorsprung über die Zeit und gewannen aufgrund einer dominanten ersten Hälfte nicht unverdient mit 80:74.

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (13 Punkte/5 Rebounds/2 Assists), David Dennis (16/2/8), Filip Kukic, Sergey Tsvetkov (0/2/0), Junior Searcy, Noah Kamdem, Kosta Karamatskos (3/0/0), Rasheed Moore (29/5/0), Leon Friederici (3/0/0), Yasin Kolo (6/8/0) und Marko Bacak (4/7/3).