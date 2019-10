Basketball, Pro A: Trotz der 74:80-Niederlage gegen Science City Jena gehen die Wiha Panthers erhobenen Hauptes die „englische Woche“ in der Pro A an. Nun stehen drei Auswärtsspiele in Folge an.

Ernüchternd: Gegen Jena fanden erneut nur knapp 600 Zuschauer den Weg in die Deutenberghalle. Der dramatische Spielverlauf sorgte zwar gerade in der Endphase für eine gute Stimmung in der Halle, dennoch erhoffen sich die Verantwortlichen eine Steigerung der Zuschauerzahl. Dafür sind einige Aktionen wie ein „Halloween-Spiel“ beim nächsten Heimspiel am 31. Oktober gegen Ehingen geplant. Bis dahin spielen die Panthers dreimal am Stück auswärts. Es bleibt also genug Zeit, um das Interesse der Fans zu wecken.

Selbstkritisch: Unter der Woche konnte David Dennis aufgrund einer Meniskusverletzung nur wenig trainieren und saß daher gegen Jena vorerst nur auf der Bank, ehe er anstelle des wirkungslosen Kosta Karamatskos die zweite Hälfte begann. Der Point Guard zeigte dabei eine überzeugende Leistung. Dennis demonstrierte im Fastbreak seine Schnelligkeit, zeigte teils mitreißende Dribblings, zog häufig zum Korb und spielte seine großen Abschlussqualitäten aus. Zudem verteilte der Neuzugang starke acht Assists, sammelte zwei Steals und einen spektakulären Block. Einen kleinen Schönheitsfehler hatte seine Darbietung allerdings: Er produzierte vier Ballverluste und traf in der entscheidenden Phase des Spiels unglückliche Entscheidungen, die den Spieler selbst am meisten ärgern. „Wir hatten die Chance auf den Sieg, dann sind unter anderem mir einige Fehler unterlaufen. Ich bin noch jung, das war mein drittes Spiel als Profi. Daraus werde ich lernen“, sagt Dennis.

Beeindruckt: Vieles lief bei Jena über Point Guard Brad Loesing. Der ehemalige Oldenburger und Würzburger gilt unter Experten als einer der, wenn nicht sogar als der beste deutsche Spieler in der Pro A und ließ auch in Schwenningen trotz eines noch angeschlagenen Knöchels sein Können stellenweise aufblitzen. Dass die Panthers das Spiel in der zweiten Hälfte noch offen gestalten konnten, beeindruckte Loesing. „Sie haben nach der Pause begeistert gekämpft. Wir hätten das erwarten müssen, waren aber zu locker. Sie haben viele gute Einzelspieler, arbeiten aber auch als Team sehr gut und sind selbstbewusst. Schwenningen hat es uns sehr schwer gemacht und kann dies auch gegen jede andere Mannschaft der Liga tun.“

Strapaziös: Der nächste Härtetest lässt auf die Panthers nicht lange warten. Am Mittwochabend sind die Schwenninger bei den Niners Chemnitz, dem zweiten großen Aufstiegsfavoriten neben Jena, zu Gast. „Es ist für uns das einfachste Spiel des Jahres. Wir haben keinerlei Druck und können nur gewinnen“, sagt Trainer Alen Velcic. Am Samstag geht es mit dem nächsten Auswärtsspiel bei den Uni Baskets Paderborn weiter. Das Programm wird also straff, was zur Folge hat, dass das Trainingspensum heruntergefahren wird. „In solchen Wochen können wir zwar körperlich weniger machen, bereiten uns aber taktisch umso besser auf den Gegner vor“, erklärt Center Marko Bacak. Zwischen den Spielen in Chemnitz und Paderborn werden die Panthers wieder nach Schwenningen zurückkehren, was logistisch zwar ungünstig, finanziell aber vorteilhafter ist. Das Portemonnaie der Panthers gibt es nicht her, einen Bus eine ganze Woche lang zu mieten.

Überraschend: Die Niners Chemnitz, der kommende Gegner der Panthers, unterlagen am Sonntagabend in einem hochklassigen Spiel bei den Gladiators Trier mit 92:97 und werden am Mittwoch nun auf Wiedergutmachung aus sein. Damit sind nur noch vier Mannschaften ungeschlagen: Jena, Bremerhaven, Heidelberg und Spitzenreiter Tübingen. Die Panthers verloren durch die Niederlage zwei Plätze und belegen Rang elf. Die Tabelle ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch wenig aussagekräftig und Coach Alen Velcic macht sich noch keinerlei Sorgen um das Erreichen des Saisonziels seiner Mannschaft: „Die Gegner, die wir schlagen müssen, um die Playoffs zu erreichen, kommen erst noch.“