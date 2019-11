Skicross: Mit Rang 13 im Gesamtweltcup und Platz elf bei der Weltmeisterschaft in Utah (USA) hat sich die Furtwangerin Daniela Maier im vergangenen Winter eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, denn hinter der 23-Jährigen lagen eineinhalb Jahre zum Vergessen. Drei Knieoperationen nach einem schweren Sturz am Feldberg kosteten nicht nur wichtige Weltcup-Punkte, sondern bedeuteten auch eine lange Leidenszeit. Aus dieser Zeit ist die Vorzeigesportlerin vom Skiclub Urach gestärkt hervorgegangen.

„Ich fühle mich gut. Auch mental ist die Verletzung abgehakt. Ich habe jedoch mein Aufwärmprogramm etwas verändert, um das Knie zu schonen“, sagt die Skicrosserin, die sich im Trainingslager in Schweden den letzten Schliff für die bevorstehende Weltcup-Saison, die Anfang Dezember in Val Thorens beginnt. „Ich werde wieder angreifen“, kündigt die Schwarzwälderin selbstbewusst an. Konkrete Platzierungen sind zunächst nicht vorgesehen. „Mein Ziel ist es, konstant bis in die Halbfinalläufe und wenn möglich auch in die Finalläufe zu kommen. Dann werden zwangsläufig die Platzierungen stimmen.“ Eine Finalteilnahme bedeutet bei den Skicrossern zugleich eine Top 4-Platzierung.

Im vergangenen Sommer hat Daniela Maier auch beruflich ihr Ziel erreicht. Sie hat bei der Bundespolizei alle Prüfungen bestanden und darf sich nun Polizeimeisterin nennen. Mit Paul Eckert, ebenfalls bei der Bundespolizei tätig, ist zudem ein neuer Coach hinzugekommen, der sich zusammen mit den Auswahltrainern der Furtwangerin annimmt. „Ich bin bereit, wieder die Zweikämpfe mit den Konkurrenten zu suchen. Die Vorfreude auf die Wettkämpfe ist groß“, fügt die junge Schwarzwälderin an.

Da Deutschland vier Startplätze bei den Weltcup-Rennen hat, wird Daniela Maier nahezu gesetzt sein. „Vor allem freue ich mich auf die Rennen am Feldberg und im Montafon. Beide Strecken fahre ich sehr gern, vor allem das Rennen vor der eigenen Haustür.“

Terminiert sind die Heim-Wettkämpfe am Feldberg auf den 8. und 9. Februar. Auch auf Innichen in Südtirol, zwei Tage vor Weihnachten, freut sich Maier. Da in dieser Saison kein Großereignis wie Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele ansteht, rückt der Weltcup zwangsläufig in der Wichtigkeit ganz nach oben. Eine Abschlussplatzierung in den Top Ten wäre ein weiterer Erfolg.

Nach der Zwangspause war Daniela Maier mit der Saison 2018/19 „total zufrieden“. Sie hatte zunächst geplant, nur bei ein, zwei Weltcups zu starten, doch letztlich war es nur ein Rennen, bei dem sie auf der Startliste fehlte. Die erste WM-Teilnahme im Februar in Solitude war schließlich der große Höhepunkt. Rang elf in den USA war auch vor dem Hintergrund, dass Maier noch nicht ganz bei 100 Prozent war, ein schöner Erfolg. „Ich denke, dass ich im Sommer noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht habe. Jetzt können die Rennen kommen“, ist die 23-Jährige voller Zuversicht. Trotz den verletzungsbedingten Rückschlägen lässt sich Daniela Maier den Optimismus nicht nehmen und bleibt angriffslustig wie eh und je. Sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Skicross-Saison