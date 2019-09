von Alexander Rieckhoff

Fußball: Für den FC 08 Villingen war es keine Überraschung: Torhüter Andrea Hoxha fehlt den Nullachtern seit Anfang der Woche bis zum 10. September. Der Grund: Hoxha wurde nach seinen zuletzt starken Leistungen erneut für die U21-Nationalmannschaft Albaniens nominiert. Am kommenden Montag spielt der Villinger Torhüter mit seinem Nationalteam in Österreich im Rahmen der Europameisterschafts-Qualifikation.

„Wir sind stolz, dass Andrea wieder nominiert wurde“, sagte FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Nicht nur für Hoxha, auch für seinen neuen Verein FC 08 Villingen ist das kein Neuland mehr. Direkt nach der Verpflichtung des ehemaligen Torhüters der U19 des FC Winterthur flatterte Hoxha bereits eine Nominierung für ein Qualifikationsspiel ins Haus. Und zu seiner Überraschung blieb es nicht nur bei der Nominierung. Hoxha spielte gleich von Anfang an beim U21-Europameisterschafts-Qualifikationsspiel in der Türkei und trotzte mit seinen Mannschaftskameraden den Gastgebern dank einer starken Leistung ein 2:2 ab. Nun trifft Hoxha mit der U21 Albaniens am Montag, 9. September, um 20:45 Uhr auf Österreich.

Dem FC 08 fehlt Hoxha, der in Italien aufgewachsen ist und derzeit in Konstanz lebt und arbeitet, somit beim Heimspiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union. „Das ist kein Problem, zumal wir mit Marcel Bender einen weiteren hervorragenden Torhüter haben“, sagt Yahyaijan und ergänzt: „Wir wussten von Anfang an, dass es bei den Nationalmannschaftsnominierungen von Andrea zu Terminkollisionen kommen kann. Schließlich haben nur die Profivereine Länderspielpause.“ Beim Auswärtsspiel am Samstag, 14. September, in Ravensburg steht Andrea Hoxha den Villingern wieder zur Verfügung.

Von Seiten des albanischen Fußballverbandes hält man offenbar große Stücke auf den 19-jährigen Neu-Villinger. Beim DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf, bei dem Hoxha sich durch glänzende Paraden die Auszeichnung „man of the match“ verdiente, wurde er von einer dreiköpfigen Delegation der albanischen U21-Nationalmannschaft beobachtet.

Arash Yahyaijan ist nicht nur von den Leistungen Hoxhas bisher begeistert, auch sein Auftreten beeindruckt ihn. „Er hat eine selbstbewusste, freche Art. Genauso tritt er auch auf. Das ist imponierend für sein junges Alter“, lobt der FC 08-Sportvorstand seinen Schützling, der vor der Saison auch von zahlreichen anderen Klubs umworben wurde.