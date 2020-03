Basketball, ProA: Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der 2. Basketball-Bundesliga am Montag ab 11 Uhr in Frankfurt am Main wird über das weitere Verfahren in der laufenden Saison in der ProA entschieden. Die zweithöchste deutsche Spielklasse hatte den Spieltag am zurückliegenden Wochenende aufgrund der schnellen Verbreitung des Coronavirus ausgesetzt. Als wahrscheinliches Szenario gilt ein vorzeitiger Abbruch der Saison. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Vereine aufgrund der großen finanziellen Schäden nicht kollabieren. Die wiha Panthers Schwenningen werden nicht vor Ort präsent sein, sondern per Video-Konferenz teilnehmen.

