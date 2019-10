Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: VfB Villingen – FC Fischbach 2:4 (1:2). (mst) Die favorisierten Gäste setzten sich beim VfB souverän durch. Nachdem Marvin Stern und Andreas Zimmermann die überlegenen Fischbacher mit 2:0 in Führung brachten, traf Fatih Avci kurz vor der Pause zum Anschlusstreffer. In Hälfte zwei nahm das Spiel Fahrt auf: Zuerst glich Dragan Jovanovic aus, ehe Marvin Stern die Gäste wieder in Führung brachte. Nun war Fischbach wieder obenauf und machte mit dem 2:4 in der Schlussminute, erneut durch Stern, den Sieg perfekt. Tore: 0:1 (23.) Stern, 0:2 (40.) Zimmermann, 1:2 (41.) Avci, 2:2 (50.) Jovanovic, 2:3 (52.) Stern, 2:4 (90.+1) Stern. ZS: 100. SR: Mario Heinrich (St. Märgen).

SV Überauchen – DJK Villingen II 0:6 (0:2). Klare Sache: Die DJK spielte von Anfang an zielstrebig nach vorne und führte zur Pause dank Treffer von Thomas Rehm und Edin Redzepovic verdient mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel konnte Überauchen das Geschehen eine Zeit lang offen gestalten, fing sich aber in der Schlussphase vier weitere Gegentreffer, sodass das Ergebnis etwas zu deutlich ausfiel. Tore: 0:1 (28.) Rehm, 0:2 (41.) Redzepovic, 0:3 (57.) Manuel Laermann, 0:4 (70.) Baderalden Mohamed Adam, 0:5 (83.) Florian Schrenk, 0:6 (88.) Niklas Braun. ZS: 80. SR: Felix Laufer (St. Georgen).

FC Tannheim – FC Brigachtal 3:5 (0:2). Tannheim gestaltete das Geschehen 30 Minuten lang offen, ehe der Abwehrchef verletzt raus musste und dadurch Unordnung entstand. Diese nutzte Brigachtal mit zwei Treffern durch Sascha Mager und Dennis Kleiser. Nach der Pause gelang Tannheim durch Ferdinand Schmid der schnelle Anschluss, ehe Mager in der Drangphase der Gastgeber das 1:3 erzielte. Tannheim warf alles nach vorne, kassierte zwei weitere Gegentreffer, gestaltete das Ergebnis in der Schlussphase aber mit Toren durch Markus Speigel und Schmid dem Spielverlauf entsprechend. Tore: 0:1 (35.) Sascha Mager, 0:2 (37.) Dennis Kleiser, 1:2 (50.) Ferdinand Schmid, 1:3 (66.) Mager, 1:4 (71.) Marc Albrecht, 1:5 (79.) Kleiser, 2:5 (86.) Speigel, 3:5 (88.) Schmid (HE). Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Antonio Lo Buono (Trossingen).

Spfr. Neukirch – SV Rietheim 0:5 (0:3). Neukirch hatte durch Kaltenbach die frühe Chance auf die Führung, musste aber im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zwei Freistoß-Gegentreffer durch Manuel Geiger und ein sehenswertes Fernschuss-Tor von Tobias Groß hinnehmen. Auch in der zweiten Hälfte ließ Neukirch unter anderem mit zwei Lattentreffern gute Chancen aus, während abgezockte Gäste das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern zu deutlich gestalteten. Tore: 0:1 (13.) Geiger, 0:2 (32.) Geiger, 0:3 (34.) Groß, 0:4 (61.) Geiger, 0:5 (85.) Nico Hahn. ZS: 120. SR: Steffen Schunicht (Mönchweiler).

FC Schönwald – FC Weilersbach 1:1 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel ließen beide Mannschaften wenig zu. Florian Fehrenbach sorgte mit einem platzierten Schuss in die obere Ecke nach 33 Minuten für das 1:0, Aaron Vossler glich nach gut einer Stunde nach schöner Kombination aus. Die Spielanteile und Torchancen waren verteilt, sodass beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein können. Tore: 1:0 (33.) Fehrenbach, 1:1 (63.) Vossler. ZS: 80. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).