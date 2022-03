von Florian Körber

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – FC Kappel 0:3 (0:1). Bereits früh gingen die Gäste durch einen Elfmeter von Timo Cristilli (5.) in Führung. Die Gastgeber fanden zu keiner Zeit in die Partie und waren über die gesamten 90 Minuten die klar unterlegene Mannschaft. Lange Bälle und ängstlicher Fußball konnte dem FC Kappel nicht entgegenwirken. Den besten Tag der Hausherren erwischte noch der Brigachtaler Torhüter Marcel Thiele, der mit vier, fünf Glanzparaden seine Mannschaft vor Schlimmerem bewahrte. Tore: 0:1 (5. FE) Cristilli, 0:2 (50.) El Alaoui, 0:3 (81.) Haiduk; ZS: 150; SR: Julian Wäsch.

SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – FC Schönwald 2:0 (0:0). Beide Teams waren sich über weite Strecken der Partie ebenbürtig. Das Derby vor der Rekordkulisse von 700 Zuschauern war umkämpft. Die erste gute Chance hatten die Gastgeber: In der 15. Minute scheiterte Waldvogel mit einem Freistoß am Lattenkreuz. Auch die Gäste hatten eine gute Möglichkeit, konnten sie aber ebenfalls nicht nutzen. Es deutete in der Schlussphase einiges auf eine torlose Punkteteilung hin. Doch mit einem Doppelschlag sicherte sich die SG Eintracht die drei Punkte. Tore: 1:0 (77.) Waldvogel, 2:0 (78.) Klausmann; ZS: 700; SR: Sven Pacher

FC Tannheim – SV Niedereschach 2:1 (1:1). Der Tabellenführer ging nach einem Fehler in der Tannheimer Hintermannschaft früh in Führung. Nach einem Standard gelang den Gastgebern jedoch der Ausgleich (26.). In Halbzeit zwei lagen die Hausherren bei einem leichten Chancenplus. Nach einem langen Ball fiel der Führungstreffer der Gastgeber. Dieser bedeutete in einem ausgeglichenen Spiel zugleich den Heimsieg. Tore: 0:1 (1.) Kyburz, 1:1 (26.) Kornienko, 2:1 (56.) Wolfram, ZS: 150; SR: Marc Zimmermann.

SG Buchenberg/Neuhausen – VfB Villingen 2:3 (1:0). In einer chancenarmen ersten Hälfte gelang den Gastgebern kurz vor der Pause die Führung. Nach gut einer Stunde nahm die Partie richtig Fahrt auf. Vier Tore zwischen der 68. und der 86. Spielminute machten dieses Spiel zu einer packenden und interessanten Angelegenheit. Der 2:3-Anschlusstreffer der SG in der 86. Minute kam zu spät und konnte die Heimniederlage nicht mehr abwenden. Tore: 1:0 (41.) Walter, 1:1 (68.) Jovanovic, 1:2 (70.) Yumartaci, 1:3 (77.) Bankmann, 2:3 (86.) Lelle; ZS: 145; SR: Melina Krämer.

SV Überauchen – DJK Villingen ll 4:2 (2:2). Bereits früh in der Partie gingen die Gäste in Führung (17.). Gute fünf Minuten später glich die Heimelf nach einem Eckball aus und ging nur weitere acht Minuten danach, wiederum nach einer Ecke, in Führung. Es verging nur wenig Zeit, dann gelang Villingen der 2:2-Ausgleich. In der Mitte der zweiten Hälfte entschieden die Überauchener die Partie mit einem Doppelschlag. Tore: 0:1 (17.) Rehm, 1:1 (22.) Willmann, 2:1 (28.) Djekic, 2:2 (33.) Sarikaya, 3:2 (66.) Bader, 4:2 (70.) Djekic; SR: Bernd Kaiser.

NK Hajduk VS – FC Fischbach 4:3 (2:1). In der ersten Halbzeit taten sich die Gäste trotz der frühen Führung noch etwas schwer und bekamen dann kurz vor der Pause den Doppelschlag (35. + 40.) zum 2:1. Danach verlief die Partie zunächst recht ruhig, ehe es in einer torreichen Schlussphase dann binnen kurzer Zeit noch vier Treffer zu bejubeln gab. Mit dem glücklichen Ende für die Hausherren, denen in der vierten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer gelang. Tore: 0:1 (5.) Spielberg, 1:1 (35.) Peric, 2:1 40.) Gasic, 3:1 (82.) Peric, 3:2 (86.) Tranzer, 3:3 (89.) Peric (ET), 4:3 (90.+4) Hegic; ZS: 100; SR: Tobias Wursthorn.