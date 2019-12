von Tina Fröhlich

Eishockey: Spiel zwei unter dem neuen Trainer Niklas Sundblad und die kleine Deutschland-Tour endeten für die Wild Wings mit einer weiteren Niederlage. Die Schwenninger unterlagen bei den Kölner Haien in der mit 12.475 Zuschauern gut besuchten Lanxess Arena mit 2:4.

Die Schwarzwälder hatten zwar einige Autobahnkilometer in den Knochen, begannen dafür aber ganz erstaunlich. Mit viel Tempo und Mut setzten sie die Gastgeber von Beginn an unter Druck und erarbeiteten sich die ersten guten Möglichkeiten. Noch scheiterten allerdings Jordan Caron, der wieder genesene Matt Carey und Colby Robak jeweils an Haie-Torhüter Hannibal Weitzmann.

Doch bereits in der 6. Minute belohnten sich die Wild Wings für ihren guten Start. Die vierte Sturmreihe mit Boaz Bassen und Daniel Pfaffengut leistete prima Vorarbeit zum ersten Saisontor von Kapitän Mark Fraser. Fortan ließen die Gäste kaum nach. Die Überbrückung der neutralen Zone funktionierte, häufig wurde die Scheibe tief gespielt und flink nachgegangen. Auch läuferisch waren die Schwenninger top drauf.

Köln dagegen mühte sich, versuchte viele Schüsse, doch der bestens aufgelegte SERC-Goalie Dustin Strahlmeier entschärfte alles. Man spürte förmlich, wie das Selbstvertrauen der Wild Wings von Minute zu Minute wuchs. Folgerichtig trafen sie erneut. Nach einem Schuss von Mirko Sacher passte Troy Bourke den Abpraller formschön auf Caron, der kalt einschob (13.). Die Führung war verdient, zumal alleine Mike Blunden zwei weitere Topchancen verbuchte. „So ist das, wenn jeder seinen Job macht“, analysierte Max Hadraschek den ersten Abschnitt lächelnd. „Das neue System und der frische Wind tun uns gut.“

Durch den Coach immer wieder ermuntert und bestätigt, spielten die Schwenninger auch im zweiten Drittel ohne Hektik, mit einfachen Pässen, zweikampfstark und einem bombensicheren Keeper. Dann aber wurde es brenzlig als zunächst Strahlmeier und kurz danach Alexander Weiß jeweils eine Zwei-Minuten-Strafe erhielten. Doch auch dieses Drei gegen Fünf überstanden die Wild Wings. Die Domstädter aber waren jetzt am Drücker und fanden dann doch die Lücke. Lucas Dumont traf glücklich zum 1:2 in den Winkel (36.). Prompt schwammen die Schwenninger, brachten aber den knappen Vorsprung in die Kabine.

Der nächste Tiefschlag folgte aber sogleich. Ben Hanowski netzte nur knapp zwei Minuten nach Wiederbeginn zum 2:2 ein. Nun zeigten die Wild Wings wieder ihr „altes“ Gesicht. Mehrere Unterzahlsituationen folgten, die zunächst erneut Hanowski (47.) und schließlich Colby Genoway (54.) nutzten. Die Kölner hatten mit Geduld das Spiel zum 4:2 gedreht.

Die Schwenninger präsentierten sich zunächst stark verbessert, zeigten dann aber auch, dass man eben noch nicht gefestigt genug ist. Was auch SERC-Kapitän Fraser bestätigte: „Wir hatten ein tolles erstes Drittel und haben versucht, daran anzuknüpfen. Wir haben es aber wieder nicht über 60 Minuten hinbekommen und das ist frustrierend“, erklärte der Verteidiger. „Trotzdem sollten wir Selbstvertrauen daraus ziehen und das Positive mitnehmen.“