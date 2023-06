Fußball-Verbandspokal vor 17 Stunden

„2016 als gutes Omen“ – Villingens Kapitän Tevfik Ceylan hofft auf seinen dritten Pokaltriumph

SÜDKURIER-Interview mit dem 30-Jährigen vor dem südbadischen Pokalfinale am kommenden Samstag in Emmendingen. Ceylan hat gute Erinnerungen an Endspielgegner SV Oberachern