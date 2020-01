von unserer Sportredaktion

Fußball: 4500 Spiele teilen die beiden Schiedsrichter-Einteiler pro Saison im Schwarzwald ein. Das Stichwort Schiedsrichtermangel ist auch hier ein Thema. Laufend sind die Verantwortlichen auf der Suche nach neuen Unparteiischen. Nur so kann gewährleistet werden, dass zu möglichst vielen Spielen auch ein neutraler Schiedsrichter kommt. Ende Januar haben Neulinge wieder die Gelegenheit, an einem Lehrgang teilzunehmen.

Aktuell verzeichnet Bezirks-Lehrwart Sven Pacher 14 Anmeldungen. „Das klingt gut, aber um jedes Spiel zu besetzen, bräuchten wir 40 Neulinge“, sagt Pacher. Worüber sich der Lehrgangsverantwortliche besonders freut: Drei junge Frauen haben sich entschlossen, Schiedsrichterin zu werden. Wie es scheint, ist das Thema Schiedsrichtermangel bei den Fußballvereinen angekommen. Laut Pacher haben bereits zwölf Klubs einen Neuling gemeldet.

Hinzu kommt ein breit gestreutes Alter: Der bislang jüngste Teilnehmer ist 15 Jahre, der älteste 45 Jahre alt. Erfahrungsgemäß brauchen die jüngeren Neulinge in den ersten Spielen eine intensivere Betreuung. Die Schwarzwälder Schiedsrichter setzen auch bei diesem Lehrgang auf das Projekt Tandem-Schiedsrichter. Wann immer es möglich ist, werden die jungen Schiedsrichter ihre ersten Spiele zusammen mit einem höherklassigen Kollegen leiten und die Entscheidungen gemeinsam fällen.

Die Neulinge sollen so besser an die Praxis herangeführt werden. Ohnehin soll sich die Ausbildung an den Regeln orientieren, die für die Spielleitung am wichtigsten sind. Weniger komplexe Regeln lernen die Neulinge im Selbststudium mittels E-Learning.

Bezirksschiedsrichter-Obmann Guido Seelig verweist auf die positiven Aspekte des Schiedsrichterwesens: Du bist Teil einer großen Gemeinschaft, sportlich aktiv und du entwickelst deine Persönlichkeit.“ Hinzu kommt der finanzielle Aspekt: Je höher Schiedsrichter aufsteigen, desto mehr Spesen bekommen sie pro Spiel.