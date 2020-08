Regionalsport Hochrhein vor 2 Stunden

Zweite Chance für SV Rheintal im Bezirkspokal: Spiel beim ESV Waldshut neu terminiert

Pokalspielleiterin Kerstin Vetter vom Fußballbezirk Hochrhein will wegen der kurzfristigen Ansetzungen flexibel sein. ESV Waldshut bietet dem SV Rheintal einen Ersatztermin am 25. August an. Auch die Partie des SV Waldhaus gegen den SC Lauchringen könnte neu angesetzt werden