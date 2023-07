Leichtathletik: – Der Stühlinger Daniel Kaiser hat bei den Deutschen Zoll-Meisterschaften in Heidelberg seine Klasse unter Beweis gestellt. Der Leichtathlet des TV Stühlingen kam mit zwei Goldmedaillen ins Wutachtal zurück.

Leichtathletik Luca Völkle erstaunt in Tübingen die Lauf-Konkurrenz Das könnte Sie auch interessieren

Souverän sicherte er sich den Titel über die 100 Meter in der Altersklasse M40. Den Sprint gewann Kaiser in 13,12 Sekunden, vor dem Darmstädter Sascha Geisel (14,09). Damit unterbot er seine bisherige Saisonbestleistung von 13,61 s deutlich.

Laufstark: Daniel Kaiser (rechts) war in Heidelberg nicht zu bremsen. | Bild: Deutsche Zollsporthilfe (DZSH)

Im Dreikampf musste Kaiser ein zweites Mal auf die Sprintstrecke, lief dieses Mal in 13,54 s und distanzierte seine drei Konkurrenten nicht nur in dieser Disziplin deutlich. Beim Kugelstoß erreichte er 10,44 m, übertraf die Weite des Nächstbesten um fast zwei Meter und auch seinen Saisonbestwert von 10,26 m. Im Weitsprung war Kaiser ebenfalls nicht zu gefährden. Hatte er im März in Mannheim noch 5,06 Meter in den Sand gesetzt, waren es in Heidelberg gleich mal 5,28 Meter. Unterm Strich standen 1576 Punkte, 302 mehr als Daniel Wozinczka, der Zweitplatziert aus Karlsruhe.