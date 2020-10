Leichtathletik: – Zwei Goldmedaillen gewann Luan Kummle bei den Badischen Meisterschaften der U16 im Lörracher Grüttparkstadion. Das Talent des TV Wehr blieb in der Klasse M14 mit 6,12 Metern im Weitsprung siegreich und distanzierte den Zweiten, den Karlsruher Caesar Konz, um 35 Zentimeter. Das zweite Gold sicherte sich Kummle über 80 Meter Hürden. Mit einer Zeit von 11,71 Sekunden war er zwei Zehntelsekunden schneller als Samuel Thiele von der MTG Mannheim. Im Speerwurf reichte es dem Wehrer Allrounder mit 32,71 m zu Rang sieben.

Regionalsport Hochrhein Weitspringer Luan Kummle vom TV Wehr: „Irgendwann knacke ich auch Papas Rekord"

Der Nachwuchs aus dem Bezirk Oberrhein nutzte bei den Titelkämpfen seinen Heimvorteil, ließ sich von den zunächst widrigen Bedingungen mit Regen und Kälte nicht beeindrucken und gewann sogar einige Medaillen. Neben Kummle startete in der M14 Paul Rabe vom TuS Lörrach-Stetten, der das Kugelstoßen mit 13,58 m zu seinen Gunsten entschied. Zweiter wurde er außerdem mit dem Diskus (39,22 m).

Über zwei Goldmedaillen freuten sich Athleten des TV Bad Säckingen. So siegte in der W14 Ceren Bayram mit 10,95 m im Kugelstoßen. Außerdem wurde sie Vierte über 80 m Hürden (12,71 sec) sowie Fünfte im Speerwurf (28,27 m) und im Weitsprung (4,97). Badische Meisterin in W14 wurde auch Alicia Fischer über 800 Meter in 2:30,84 Minuten. Hier wurde Marie Marder von der LG Hohenfels Dritte (2:34,81).

Den Titel in M15 gewann Pascal Rafiq (LG Hohenfels) über 300 m Hürden in 42,18 sec. Gold gab es in M15 auch für Finn Kapell vom TuS Lörrach-Stetten über 800 Meter (2:07,09 min). Bronze holte Tom Sernatinger vom TV Wehr im Weitsprung (5,59 m). In der W15 wurde Aline Schmidt (LG Hohenfels) mit 24,10 m Zweite mit dem Diskus vor Vereinskollegin Cora Nußbaumer (23,91). Schmidt wurde auch Fünfte mit der Kugel (9,32 m) und Siebte über 80 m Hürden (13,96 sec). Die U16-Sprint-Staffel des TV Wehr wurde Siebter (54,15 sec).