Zwei ausgefallene Spieltage in der Landesliga sind neu terminiert

Die wegen Corona Ende November verlegten Rückrundenspieltage sollen am 26./27. Februar und am 26. Mai (Christi Himmelfahrt) stattfinden. SV 08 Laufenburg beendet die Winterpause mit der Partie gegen die U23 des Freiburger FC. Tabellenführer FSV Rheinfelden erwartet am Samstag, 26. Februar, um 14.30 Uhr den FV Herbolzheim (2.) zum Spitzenspiel.