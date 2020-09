Das Spiel der Spiele steigt im Wutachtal. Die Nachbarn Spvgg. Wutöschingen und VfR Horheim-Schwerzen treffen sich zum Derby. Immer ist die Partie für die Beteiligten etwas Besonderes. Liegen doch beide Sportplätze nur ein paar hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt.

Die Nummer eins in der Gemeinde

In den jüngsten Begegnungen beider Teams zeigte die Spvgg. Wutöschingen, wer die Nummer eins in der Gemeinde ist. Was die Tabellenplätze in den beiden vergangenen Spielzeiten betrifft, hatten die Horheimer allerdings die Nase vorn.

VfR hat noch Nachholbedarf

Mit 3:2 siegte die Spvgg. in der Saison 2018/19, im Rückspiel gab‘s ein 2:2. In der Hinrundenbegegnung der wegen Corona abgebrochenen, vergangenen Spielzeit gewannen die Wutöschinger mit 3:1.

Ein denkbar schlechter Start

Denkbar schlecht sind die Horheimer in die Runde gestartet. Dem 2:5 beim Aufsteiger SV Waldhaus folgte ein 1:4 auf eigenem Platz gegen den SV Rheintal. Der VfR hat seinen Rhythmus noch nicht gefunden. Um einen absoluten Fehlstart zu vermeiden, muss im Derby ein zählbares Resultat her.

Schwung ins nächste Derby mitnehmen

Die Nachbarn aus Wutöschingen haben sich beim 0:2 gegen den SV BW Murg gut behauptet. Zuletzt siegte die Elf von Trainer Daniel Pietzke beim SC Lauchringen mit 5:2. Den Schwung will sie ins zweite Wutachtal-Derby in Folge mitnehmen.

FC Geißlingen verteidigt weiße Weste

Nach nur zwei Spieltagen sind nur noch zwei Teams unbeschadet: Der FC Geißlingen mit zwei Siegen und FC Weizen mit einem Dreier. Allerdings haben die Weizener erst eine Partie gespielt.

Regionalsport Hochrhein Kurioses Klettgau-Derby: FC Geißlingen braucht beim 4:3 beim FC Grießen vier Strafstöße Das könnte Sie auch interessieren

Natürlich steht der FC Geißlingen nach dem 4:2 gegen den FC 08 Bad Säckingen und kuriosen 4:3 beim FC Grießen auf Platz eins. Dort will er bleiben. Die Aussichten sind nicht schlecht. Die Elf von Trainer Marcel Kieliszek tritt beim SV Waldhaus an. Aufgepasst: Das 5:2 gegen den VfR Horheim-Schwerzen im Startspiel zeigt, zu was der Aufsteiger fähig ist.

FC Weizen pocht auf den zweiten Sieg

Der FC Weizen peilt den zweiten Sieg an. Zu Gast ist C.S.I. JR Laufenburg, der mit zwei Remis gestartet ist. Es ist eine hart umkämpfte Partie zu erwarten. Beide Teams sind für ihren Offensivgeist bekannt. Was zudem auf einige Tore hin deutet.

SV BW Murg brennt auf Wiedergutmachung

Nach der Schmach im Derby gegen den SV Obersäckingen, beim 1:2, brennt der SV BW Murg auf Wiedergutmachung. BW-Trainer Giuseppe Stabile hat nach der vergangenen Niederlage klar zu verstehen gegeben: „Ich will mit dem Team aufsteigen.“ Obwohl auf ihn noch einiges an Arbeit warte. Heißt: Die Derby-Niederlage soll ein Ausrutscher bleiben.

Regionalsport Hochrhein 2:1 beim Favorit SV BW Murg: SV Obersäckingen gelingt die faustdicke Überraschung – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Vielleicht war es ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt. Denn, beim SV Stühlingen haben die Murger alles andere als eine leichte Aufgabe vor sich. Der SV Stühlingen fegte den SV Albbruck mit 5:1 vom Platz und holte sich beim 0:0 bei C.S.I. JR Laufenburg einen Punkt. Das gibt Platz zwei.