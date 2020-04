Sie hatten sich für ihren 17. Waldhaus Bike Marathon am 21. Juni so viel vorgenommen. Neben der Originalstrecke über 42 Kilometer sollte für die vielen Hobbybikerinnen und -Biker unserer Region eine kürzere Distanz über 30 Kilometer angeboten werden. Sogar eine offene E-Mountainbike-Klasse mit Zeitnahme, aber ohne Wertung war als Neuerung geplant. Die Corona-Pandemie machte den Verantwortlichen des VBC Waldshut-Tiengen einen Strich durch die Rechnung.

Seit Wochen rätseln Mountainbike-Fans, ob am 21. Juni gefahren wird. Klären Sie uns auf.

Armin Siebold: Wir haben uns entschlossen, den Waldhaus Bike Marathon für dieses Jahr abzusagen.

Sie haben diese Entscheidung lange überdacht. Was gab letztlich den Ausschlag? Die Absage der Tour de Suisse oder des Gippinger Rennens? Oder die Planungen zur Verlegung der Tour de France oder sogar zu deren Absage?

Jonathan Schmid: Die Tatsache, dass die Weltmeisterschaft im Mountainbike in Albstadt, die eine Woche später stattgefunden hätte, schon vor Wochen abgesagt worden ist, war schon ein Fingerzeig für uns. Da wären wir vom Verein mit einem Bus hingefahren, um als Zuschauer an der Strecke zu sein.

Regionalsport Hochrhein Schweizer Emilien Barben und Sabine Spitz gewinnen 16. Waldhaus-Bike-Marathon Das könnte Sie auch interessieren

Die Entscheidung zur Absage fiel Ihnen sicher nicht einfach.

Armin Siebold: Nein. Aber wir hatten keine andere Wahl. Der Waldhaus Bike Marathon ist eine große, aber familiäre Veranstaltung geworden. Und wir haben als Ausrichter eine Verantwortung für die Fahrer mit ihren Familien.

Jonathan Schmid: Es sind nicht nur die aktiven Teilnehmer, die wir im Blick haben müssen. Wir sind zum Beispiel auf die Rettungskräfte angewiesen. Vom Deutschen Roten Kreuz sind 20 bis 30 Leute bei dem Ereignis im Einsatz. Dazu kommen 50 bis 60 Feuerwehrleute, die sich um die Absperrung der Strecke kümmern, zehn Helferinnen und Helfer von der Bergwacht und zwei Notärzte.

Die Ärzte sowie alle anderen ehrenamtlichen Helferinnen Helfer werden in Corona-Zeiten an anderer Stelle mehr gebraucht.

Armin Siebold: So ist es. Alle arbeiten jetzt schon am Limit. Mit solch einem Großereignis wie unserem Bike-Marathon würden wir sie alle noch zusätzlich belasten.

Hätten Sie von behördlicher Seite überhaupt Grünes Licht für die Durchführung der Veranstaltung erhalten?

Jonathan Schmid: Die Bewilligung vom Landratsamt lag noch nicht vor.

Armin Siebold: Wenn wir die Bewilligung bekommen hätten, wäre sie sicher mit vielen Auflagen verbunden gewesen, die wir nur schwer hätten erfüllen können. Mit diesen Auflagen wären wir vermutlich überfordert gewesen.

Zum Beispiel?

Armin Siebold: Den Mindestabstand von zwei Metern bei solch einem Rennen einzuhalten ist unmöglich. Oder die Versorgung der Biker mit Wasser und Verpflegung an der Strecke – das funktioniert mit den Corona-Regeln nicht. Wenn ich an das Catering an der Halle denke – das hätte nicht geklappt. Aber das ist jetzt alles reine Spekulation.

Jonathan Schmid: Bei diesem Großereignis sind noch viele andere eingebunden, die von der Absage betroffen sind. Ich denke an Dienstleister wie unsere Zeitnehmer, Caterer, Beschallung oder die Sportfotografen. Sie haben bei den vielen Rennabsagen null Euro Umsatz und kämpfen ums Überleben.

Regionalsport Hochrhein Ehemalige Mountainbikerin Helen Grobert wehrt sich vehement gegen den Vorwurf des Testosteron-Dopings Das könnte Sie auch interessieren

Hatten sich denn viele Bikerinnen und Biker schon angemeldet?

Jonathan Schmid: Unser Starterfeld bei Klassisch MTB ist auf 850 Teilnehmer begrenzt. Die Resonanz bei der Online-Anmeldung war dieses Jahr zunächst gewaltig. Wir hatten bis Mitte März so viele Anmeldungen wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt.

Armin Siebold: Seit 17. März – also zu dem Zeitpunkt der Corona-Verordnung in Deutschland – haben sich gerade noch ein Dutzend Starter eingeschrieben.

Viele Bikerinnen und Biker haben ihre Anmeldegebühr schon entrichtet. Was passiert jetzt mit deren Geld?

Armin Siebold: Das wird in voller Höhe zurück erstattet. Die ganze Aktion wird aber ganz sicher noch einige Wochen dauern.

Hat es denn bei Ihnen einen Plan B gegeben, das Rennen in den Herbst zu verschieben?

Jonathan Schmid: Eine Verschiebung in den Herbst wäre problematisch gewesen, weil schon viele Rennen auf diese Zeit verlegt worden sind. Es ist unmöglich, einen geeigneten Termin für unsere Veranstaltung da noch rein zu pressen.

Armin Siebold: Eine Verschiebung kam nicht für uns in Frage. Dann lieber einen klaren Schnitt. Der Termin für kommendes Jahr steht schon fest. Der 17. Waldhaus Bike Marathon soll am 13. Juni 2021 stattfinden.

Armin Siebold | Bild: Scheibengruber, Matthias

Jonathan Schmid | Bild: privat