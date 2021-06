Radsport: – Thomas Spicker hatte schon im Jahre 2019 eine Idee. Der 32-jährige Sportler aus Malsburg-Marzell, der vor allem in der regionalen Turnerszene bekannt ist und der sich sogar schon als Bergkönig vom Dachsberg in die Geschichte des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus eingetragen hat, hatte mit seinem Kanderner Kollegen Tobias Weber damals einen Spendenlauf von Kandern zum Titisee organisiert. Damals kam schon eine beachtliche Summe für die Kinderkrebshilfe zusammen.

Nach den Corona-Einschränkungen hat Spicker frische Motivation geschöpft und will wieder etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Am Freitag, 9. Juli, soll es mit dem Rennrad nonstop von der Heimat über den Gotthard-Pass und am Lago Maggiore vorbei nach Genua gehen. Geplant ist, über Nacht durch die Schweiz zu fahren, um bei Sonnenaufgang am Gotthard-Pass anzukommen. Bei der Tour nach Italien erwarten Spicker und seine „Mitstrampler“ etwa 540 Kilometer und 5000 Höhenmeter.

Unter dem „Event Malsburg-Mittelmeer“ sammelt Spicker nun Geld für die Kinderkrebshilfe Freiburg. Spenden können entrichtet werden an die Sparkasse Rheinfelden (IBAN: DE42683500480101646305) mit dem Verwendungszweck „Event Malsburg-Mittelmeer“.