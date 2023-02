Leichtathletik: – Sieben badische Meistertitel auf einen Streich und zwölf Treppchenplätze brachten die vier Hochrheinvereine von den Titelkämpfen in der Sporthalle des Olympiastützpunktes in Mannheim mit nach Hause. Dreifacher Hallenmeister wurde Alexander Knüppel (M14) vom TV Rheinfelden. Zwei Titel sicherte sich Emma Sofie Eisele (U18) vom TV Bad Säckingen. Weitere Titelträger wurden ihr Vereinskamerad Valentin Oblupin (M15) und Ceren Bayram (U18) vom TV Wehr.

Deutlich fielen die Resultate von Alexander Knüppel aus. Der 13-Jährige gewann über 60 Meter Hürden in 9,67 s mit neun Hundertstel Vorsprung und dominierte den Weitsprung mit 5,77 Meter im letzten Versuch – 42 Zentimeter vor dem Zweitplatzierten. Im Hochsprung blieb im Dreikampf um den Sieg die Latte bei ihm bei 1,58 m liegen.

Stolz: Emma Sofie Eisele vom TV Bad Säckingen mit ihren Siegerurkunden in Mannheim. | Bild: Martina Eisele

Bestens eingestellt von Trainer Ralf Grohmann krönte Emma Sofie Eisele ihre bislang beste Hallensaison. Zuletzt war sie Dritte bei den Landesmeisterschaften über 800 Meter sowie jeweils Fünfte über 800 und 1500 Meter bei den Süddeutschen Meisterschaften geworden. In Mannheim siegte die 15-jährige Rippolingerin über 800 Meter in 2:25,48 Minuten, lief 4:21 Sekunden Vorsprung heraus. Knapper mit 18 Hundertstel war ihr Sieglauf über 1500 Meter, wobei sie Chiara Asfour (LG Region Karlsruhe) im fulminanten Schlussspurt noch abfing und in 5:00,85 Minuten ins Ziel kam.

Valentin Oblupin vom TV Bad Säckingen war über die 800 Meter nach 2:09,83 Minuten längst im Ziel, als sein erster Verfolger mit fast sechs Sekunden Rückstand einlief.

Sie kann es auch in der Halle: Ceren Bayram vom TV Wehr gewann den Badischen Titel im Kugelstoßen in Mannheim. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Beim Kugelstoß ließ Ceren Bayram (TV Wehr) der Konkurrenz mit 12,23 Meter das Nachsehen, gewann mit 17 Meter Vorsprung. Bei den Sprints musste sie mit Rang fünf über 60 Meter Hürden (9,75 s) und Rang acht über 60 Meter (8,23 s) zufrieden sein.

Zweimal Silber für Anna Fröhle

Mit zwei Silbermedaillen fuhr Anna Fröhle (U20) vom TV Wehr nach Hause. Im Hochsprung querte sie die Latte bei 1,52 m, den 60 Meter-Sprint absolvierte sie in 8,22 s. Ihre Vereinskameradin Amara Igwe (W15) war mit 4,95 m die zweitbeste Weitspringerin ihrer Altersklasse. Während sie im Hürdenlauf ausschied, kam sie auf der Flachstrecke auf Rang zwölf in 8,69 s. Den Vorlauf hatte sie noch in 8,57 s gewonnen.

Nur um 13 Hundertstel verpasste Lena Spitz (LG Hohenfels) den W14-Titel über die 800 Meter. Sie holte Silber in 2:49,57 Minuten. Valentin Götte (U18) vom TV Bad Säckingen sicherte sich mit gutem Vorsprung in 2:07,98 Minuten die Silbermedaille über 800 Meter. Auf der gleichen Strecke kam Maximilian Wenk (U20) vom TV Wehr auf den vierten Rang in 2:32,41 Minuten. Das Podest verpasste er allerdings deutlich.

Ihre Premiere bei Badischen Meisterschaften feierten zwei 13-jährige 800-Meter-Läufer des TV Bad Säckingen in der Klasse M14. Yves Schulte kam nach 2:25,25 Minuten als Siebter ins Ziel. Evan Bertram wurde Neunter in 2:33,87 Minuten.