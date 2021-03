Kevin Balling wechselt vom B-Kreisligisten SV Nollingen zum FV Degerfelden in die Kreisliga A-West. Aus der eigenen Jugend rückt Loris Addario in die Degerfelder „Erste“ nach.

