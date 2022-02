Fußball vor 16 Stunden Vereine sollen vor dem Anpfiff ein Zeichen des Friedens setzen Südbadischer Fußballverband empfiehlt zum Punktspielauftakt eine Aktion als Zeichen für Solidarität mit der Ukraine

Zeichen des Friedens: So wie nach „Nine Eleven“ am 11. September 2001, wenige Tage nach dem Terroranschlag in New York beim Landesliga-Spiel des VfR Rheinfelden der Toten gedacht wurde, soll nun am Wochenende auf den südbadischen Sportplätzen für Frieden und Solidarität inne gehalten werden. | Bild: Scheibengruber, Matthias