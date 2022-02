Radsport: – Spannend war es durchaus, was sich da auf dem Radballfeld abspielte, doch Monika Schrott genoss entspannt ihren Kuchen: „Wir wollten ins Halbfinale – ob wir es tatsächlich schaffen, haben wir nicht in der Hand“, warf die Trainerin der U19-Junioren des RSV Wallbach zumindest verstohlene Blicke aufs Parkett in der Flößerhalle. Schließlich sollte sich im letzten Gruppenspiel zwischen den amtierenden Deutschen U17-Meistern aus Gärtringen und dem Favoritenschreck aus Waldrems entscheiden, ob Mika Schrott und Lukas Stocker vom Gastgeber doch noch den Sprung unter die besten Vier der baden-württembergischen Meisterschaften schaffen.

Das Wallbacher Duo, seit dieser Saison im C-Kader des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) eingeteilt, hatte es nicht aus eigener Kraft geschafft, einen der beiden Spitzenplätze in der bärenstarken Gruppe zu erreichen: „Wir haben es schon zum Auftakt vergeigt, haben einfach nicht ins Spiel gefunden“, verwies sie auf das überraschende 2:4 gegen Philipp und Moritz Völk vom RSV Waldrems. Das junge Duo aus Backnang nahm den Schwung mit, knöpfte später auch Till Ganser und Nico Quast beim Sekunden vor Schluss perfekt gemachten 1:0-Sieg die Punkte ab.

Gehalten: Lukas Stocker vom RSV Wallbach beweist Torhüter-Qualitäten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Mika Schrott und Lukas Stocker sahen ihre Felle bereits davon schwimmen, steigerten sich aber in der zweiten Partie mit einem umkämpften 4:3 gegen das Gärtringer Erfolgsteam. Nun musste gegen die Gärtringer Dritte ein Sieg her, um die Chance aufs Halbfinale zu wahren. Der Erfolg fiel maximal knapp aus, das 1:0 sorgte für ein ausgeglichenes Torkonto bei sechs Punkten.

Nun hieß es, abzuwarten, ob Till Ganser und Nico Quast den Waldremser Siegeszug stoppen. Allerdings hätte nur ein deutlicher Gärtinger Erfolg den Wallbachern genutzt. So setzten sie auf die Völk-Brüder und hatten das Glück der Tüchtigen – die entscheidende Partie endete 1:1.

Ballsicher: Mika Schrott vom RSV Wallbach hoch konzentriert. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im Halbfinale trafen Stocker/Schrott auf Luis Müller und Loris Ferrari, die den Tross der drei Teams aus Gärtringen anführten und mit drei Siegen bei 18:2 Toren souverän ins Halbfinale gestürmt waren. Die Schwaben setzten sich knapp mit 2:1 gegen die Hausherren durch, zogen ins Finale ein und beendeten als neuer baden-württembergischer Meister die Waldremser Erfolgsserie mit einem 5:1-Sieg.

Im „kleinen Finale“ gegen Benjamin Mayer und Jonas Frank vom RSV Schwaikheim unterlagen die Wallbacher Cracks mit 3:5. Platz vier war am Ende versöhnlich, zudem hatten sie bereits vor Turnierbeginn – wie alle acht teilnehmenden Mannschaften – das Ticket fürs Viertelfinale um die Deutschen Meisterschaften am 26. März in Naurod schon gelöst.

Coaching: Monika Schrott trainiert die Wallbacher U19-Junioren. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Lukas Stocker und Mika Schrott steckte nach fast dreimonatiger Wettkampfpause nicht nur das Wallbacher Turnier in den Knochen, sondern auch das noch ungewohnte Kadertraining in Frankfurt sowie das zweitägige Qualifikationsturnier beim RFV Wiednitz in der Oberlausitz bei Bautzen. „Wichtig ist, dass die Jungs ans Niveau heran geführt werden“, so Monika Schrott zum sechsten Platz ihrer Schützlinge, bei dem sie von Stefan Schubach (RSV Öflingen) an der Seitenlinie unterstützt wurde: „Es wird ein harziges Jahr für Mika und Lukas, als jüngster Jahrgang in der U19.