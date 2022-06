Leichtathletik: – Der Nachwuchs des TV Wehr setzte sich bei den Badischen Meisterschaften in Walldorf wieder einmal gut in Szene. Am Ende räumten die Wehrer Athleten sogar drei Titel ab.

Zur Goldmedaille reichte es Maximilian Wenk in der Klasse U20. In 2:05,91 Minuten entschied er den Lauf über 800 Meter zu seinen Gunsten. Gleichzeitig war das für ihn auch persönliche Bestmarke. In der U18 verbesserte Ceren Bayram im Kugelstoßen ebenfalls ihre persönliche Bestweite. Sie stieß das Gerät bei den Titelkämpfen in Walldorf auf 12,29 Meter, was den Gesamtsieg bedeutete. Die dritte Goldmedaille für den TV Wehr sicherte sich Simea Thanei. Über 100 Meter Hürden gewann sie in der Altersklasse U20 mit einer Zeit von 14,74 Sekunden.

Ceren Bayram landete im Weitsprung mit 4,84 Metern auf dem fünften Rang. Außerdem wurde sie Neunte über 100 Meter in 13,12 Sekunden. Max Leutzbach wurde in der U18 Vierter über 200 Meter in 24,59 Sekunden und Sechster über 100 Meter in 12,18 Sekunden. Schließlich wurde Sophia Homberg in der U18 Neunte über 100 Meter Hürden in 16,94 Sekunden.

Nur knapp an einer Medaille schrammten Fabian Klein vom TV Schwörstadt im Weitsprung und über 100 Meter sowie von der LG Hohenfels Aline Schmidt mit dem Diskus und Jennifer Buckel mit dem Speer.