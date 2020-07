Leichtathletik: – Die Leichtathletik-Abteilung des TV Rheinfelden hat sich die Entscheidung nicht einfach gemacht. Doch nun ist es zur Gewissheit geworden. Das für den 11. September geplante Nachtmeeting wurde abgesagt. Ursprünglich war die traditionsreiche Veranstaltung schon am 30. Juli auf dem Kalender gestanden und war wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie zunächst auf den Termin am Freitag, 11. September, verschoben worden.

Regionalsport Hochrhein Nachtmeeting des TV Rheinfelden steigt im September Das könnte Sie auch interessieren

„Nach mehr als 30 Jahren, in denen im Rheinfelder Europastadion das Rheinfelder Nachtmeeting ohne Unterbrechung immer am ersten Ferientag stattgefunden hat, müssen wir das Meeting schweren Herzens für dieses Jahr absagen“, schreibt Abteilungsleiter Thomas Rist: „Zwar hätte die aktuelle Coronaverordnung eine Veranstaltung mit bis zu 500 Personen zugelassen, doch wurden vom Verband die baden-württembergischen Meisterschaften der Aktiven und der U20-Junioren auf dieses Wochenende angesetzt.“ Da das Nachtmeeting vor allem Athleten dieser Klassen angesprochen hätte, wären Aufwand und Beteiligung nicht in Relation gestanden: „Zudem findet parallel auch noch die Schweizer Meisterschaft statt.“

Regionalsport Hochrhein LG Hohenfels richtet ersten Wettkampf im Bezirk Oberrhein in Corona-Zeiten aus Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings lässt der TV Rheinfelden den Termin nicht vollkommen ungenutzt: „Wir richten ersatzweise an diesem Abend einen Wettkampf für die Altersklassen U14 und U16 aus“, verweist Thomas Rist auf die Ausschreibung, die in den nächsten Tagen auf der Homepage des Verbandes (LADV.de) veröffentlicht wird.