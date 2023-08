Leichtathletik: – Der TV Bad Säckingen kann nach einem phantastischen Wochenende richtig stolz auf seinen Nachwuchs sein.

So wurde Emma Rohrbach in deutscher Jahresbestzeit von 5:02,51 Minuten in ihrer Altersklasse W15 neue deutsche Meisterin über 1500 Meter Hindernis. Sie steigerte ihre persönliche Bestleistung um 13 Sekunden und distanzierte damit ihre nationale Konkurrenz bei den Titelkämpfen in Stuttgart klar.

Silber: Valentin Oblupin (Dritter von links) vom TV Bad Säckingen wurde über 800 Meter bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart Zweiter. | Bild: Ralf Görlitz

Auch Valentin Oblupin zeigte seine Klasse. Er wurde über 800 Meter hinter Andor Rik Schumann (Erfurter LAC), Sohn von Sydney-Olympiasieger Nils Schumann, Vizemeister in 2:01,30 min und hatte eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf den Dritten.

Stolz: Pepe Schindler lief persönliche Bestzeit über 1500 Meter Hindernis in der M15 und freute sich mit Gold-Mädel Emma Rohrbach. | Bild: TV Bad Säckingen

Dritter im Bunde war Pepe Schindler, der mit persönlicher Bestzeit von 4:52,73 min über 1500 Meter Hindernis der M15 den 14. Platz belegte.

Trainiert werden die Bad Säckinger Talente von Ralf Grohmann, der seine Athletinnen und Athleten bestens vorbereitet hat.

David Kiefer läuft bei DM-Masters

Schon am vergangenen Wochenende waren Alicia Fischer und Emma Sofie Eisele bei den Deutschen U18-Meisterschaften in Rostock erfolgreich gewesen. Bei den kommenden DM-Masters wird David Kiefer für den Verein starten. In diesem Jahr werden damit insgesamt sechs Sportlerinnen und Sportler des TV Bad Säckingen bei Deutschen Meisterschaften starten.