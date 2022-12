von Rolf Rombach

Ringen: – Am kommenden Samstag endet die Hauptrunde der Ringersaison. Bundesligist TuS Adelhausen muss nach Weihnachten eine zusätzliche Aufgabe bewältigen.

Durch die Niederlage gegen die Red Devils Heilbronn muss die Dinkelberg-Staffel nach Weihnachten in die Entscheidungskämpfe um die letzten Plätze für das Bundesliga-Viertelfinale. Gewinnt der TuS Adelhausen gegen den Fünften der Bundesliga-Ost-Gruppe, wartet am 7. Januar Serienmeister SV Wacker Burghausen als Sieger der Bundesliga-Gruppe Ost.

In der Regionalliga kassierte der schon als Absteiger feststehende KSV Rheinfelden gegen den KSV Haslach eine weitere Niederlage.

1. Bundesliga, Südwest: TuS Adelhausen – Red Devils Heilbronn 10:21

Mit der Verletzung von Halbschwergewichtler Etka Sever kippte der Plan von TuS-Trainer Sascha Oswald. Statt drei Punkte zu bekommen, gaben die Hausherren vier Punkte ab.

Erst Sebastian Jezierzanski (86 kg-Freistil) brachte nach der Pause die ersten Zähler in die rote Ecke mit einem 13:0-Erfolg. Die 1:9-Niederlage von Nico Megerle (71 kg-Freistil) darauf brachte schon die Entscheidung. Da nutzten auch die beiden Punktsiege von Ilie Cojocari (80 kg-Greco, 3:1) und Kristian Vancza (75 kg-Greco, 5:0) nichts mehr.

Mit dem Schultersieg von Dimitri Jioevi (75 kg-Freistil) ging dann auch das Schlussduell an den TuS Adelhausen, der vorzeitig Platz vier der West-Gruppe damit sicher hat und am 27. Dezember beim Fünften der Ost-Gruppe antreten wird, ehe am 29. Dezember der Rückkampf in Adelhausen sein wird.

Regionalliga: KSV Rheinfelden – KSV Haslach 11:20

Zwei Überlegenheitssiege und zwei Punktsiege waren die positive Bilanz des als Absteiger bereits feststehenden KSV Rheinfelden im Duell mit Vizemeister KSV Haslach.

Mit 8:4 holte Sasha Hinderer (61 kg-Freistil) die ersten Punkte für die Gastgeber. Dem ließen Dominik Gegeny (98 kg-Greco) und Kevin Kähny (80 kg-Greco) zwei Überlegenheitssiege folgen. Eduard Frick setzte sich mit 2:0 durch und brachte einen weiteren Punkt in die rote Ecke.