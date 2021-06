Athletin aus Degernau sorgt bei der EM in Tirol über die Mitteldistanz für die große Überraschung. Gabor Lengyel Vierter der Offenen Klasse.

Triathlon: – Monica Rinne aus Degernau wurde überraschend Dritte bei der Europameisterschaft über die Mitteldistanz der AK 55 in Walchsee/Tirol.Die Schwimmdistanz (1,9 km) im Walchsee am Fuße des Kaisergebirges legte sie in 35:19 Minuten