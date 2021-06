Gerhard Vögtler ist tot. Der Sportjournalist und langjährige Mitarbeiter des SÜDKURIER starb am Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Pflegeheim in Efringen-Kirchen.

Der gebürtige Lörracher ist in Lörrach-Haagen aufgewachsen, wurde 1956 freier Mitarbeiter des Oberbadischen Volksblatts in Lörrach und volontierte bei der Zeitung ab 1959. Ab 1962 arbeitete er für den Sportinformationsdienst in Hamburg, danach für die Hamburger Morgenpost und die Bild-Zeitung Hamburg. In jener Zeit berichtete er auch über die große Welt des Sports, erlebte hautnah die Olympischen Sommerspiele 1968 in Mexiko und 1972 in München sowie die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland. Bei den Winterspielen 1968 berichtete er investigativ über den Kufenskandal betrügerischer DDR-Rodlerinnen im Eiskanal von Grenoble.

Ende der 70-er Jahre zog es ihn wieder zurück ins Dreiländereck. Bis zu seinem Tod schrieb er für das Oberbadische Volksblatt in Lörrach als ständiger freier Mitarbeiter. Auch für den SÜDKURIER und Alb-Bote war er als Mitarbeiter ständig auf Achse. Er begleitete die sportlichen Anfänge von Mountainbikerin Sabine Spitz, den Werdegang der Lörracher Gewichtheberin Monique Riesterer und der Schopfheimer Badmintonspielerin Nicole Grether sowie die sportliche Karriere des Leichtathleten Ruwen Faller vom TV Wehr, der heute Athletik-Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist. In dieser Zeit lebte Gerhard Vögtler in Bamlach oder bei seiner damaligen Lebensgefährtin in Berlin.

Gerhard Vögtler liebte den Sport und vor allem liebte er das Schreiben. Als Journalist blühte er förmlich auf, wenn er die Buchstaben auf den Tasten seiner guten alten Schreibmaschine tanzen ließ.

Seine letzte Ruhe findet Gerhard Vögtler in Dänemark, wo sein Sohn lebt und zwei Enkel um ihren Großvater trauern.