Im Fußball-Bezirk Hochrhein tat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges. SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein sorgt für den Überblick:

+++ 10. Mai: FC Hochrhein verlängert mit Trainern +++

Trainer Tobias Schneider (FC Hochrhein) | Bild: Scheibengruber, Matthias

Tobias Schneider bleibt Trainer der Verbandsliga-Fußballerinnen des FC Hochrhein. Mit ihm geht Co-Trainer Dirk Zipfel ins vierte gemeinsame Jahr. Mehr Infos gibt es hier

+++ 10. Mai: Zwei Youngster für FV Degerfelden +++

Micke Jin und Aaron Elicker | Bild: Markus Böcherer

Seine Neuzugänge neun und zehn meldet der FV Degerfelden in der Kreisliga A, West. Mike Jin kommt aus der Jugend der SG Grenzach-Wyhlen und Aaron Elicker aus dem Nachwuchs des FC Steinen-Höllstein. Das sind die Neuen

+++ 9. Mai: Alle Neune für den SV Obersäckingen +++

Daniel Baumgartner | Bild: Scheibengruber, Matthias

Zwei bewährte Akteure verlassen den SV Obersäckingen in der Kreisliga A, Ost zwar, doch dafür kommen neun neue Spieler. Allen voran Heimkehrer Daniel Baumgartner, der sieben Jahre bei der Spvgg. Brennet-Öflingen spielte. Alle Neuzugänge auf einen Blick

+++ 8. Mai: FSV Rheinfelden meldet Trio +++

Jason Cerimi und Julian Jäger | Bild: FSV Rheinfelden

Seine Neuen acht, neun und zehn meldet der Landesligist FSV Rheinfelden. Wen Sportchef Julian Jäger an Land gezogen hat, lesen Sie hier und hier

+++ 2. Mai: Neuer Co-Trainer beim VfR Bad Bellingen +++

Matthias Dold (links) vom FC Auggen wird beim VfR Bad Bellingen neuer Co-Trainer an der Seite des neuen Trainers Yannik Domagala | Bild: Dominik Hugenschmidt

Beim FC Auggen lernte Matthias Dold den neuen Trainer des VfR Bad Bellingen, Yannik Domagala, kennen – das Duo wurde Freunde und arbeitet nun gemeinsam beim Landesligisten im Trainerstab. Mehr Infos

+++ 27. April: FC Schönau komplettiert Trainerstab und meldet Neuzugänge +++

FC Schönau: (von links) Simon Stiegeler, Yasin Demirci, Ismail Demirci (Neuer Co-Trainer), Yasin Beler, Christian Lais (Trainer), Nicolai Behringer, Julian Stadler, Oumarou Laoutomai Es fehlt: Philipp Engesser | Bild: Jasmin Markanic

Abwehr-Routinier Ismail Demirci wird „spielender Co-Trainer“ beim FC Schönau an der Seite des neuen Trainers Christian Lais. Neben Rückkehrer Yasin Demirci freut sich der Bezirksligist über sechs aufrückende A-Junioren. Alle Neuen gibt es hier

+++ 27. April: Spvgg. Andelsbach verlängert mit Trainern +++

Trainer der Spvgg. Andelsbach: Patrick Ruch (links) und Patrick Dörsing. | Bild: Klaus Meier

Zufrieden sind der FC Rotzel und der SV Hänner mit den Trainern der gemeinsamen Spvgg. Andelsbach – und verlängerten mit ihnen. Über die Ziele des B-Kreisligisten berichten wir hier

+++ 22. April: Werner Gottschling übernimmt FSV Rheinfelden +++

Neu: Werner Gottschling (links) wird von Julian Jäger, dem Sportlichen Leiter des FSV Rheinfelden, als neuer Trainer begrüßt. | Bild: FSV Rheinfelden

Nach erfolgreichen Jahren beim VfR Bad Bellingen wechselt Trainer Werner Gottschling innerhalb der Landesliga zum FSV Rheinfelden. Mehr Infos

+++ 21. April: Vom FC Steinen-Höllstein zum FV Degerfelden +++

Noah Calvin | Bild: Markus Böcherer

Noah Calvin verlässt den FC Steinen-Höllstein und kommt zum Ligarivalen FV Degerfelden in der Kreisliga A, West. Was der Neue kann

+++ 20. April: FC Zell angelt sich Dominik Pfeifer +++

Neuzugang Dominik Pfeifer | Bild: Jürgen Rapp

Vor einigen Jahren war er schon mal da, nun wechselt Dominik Pfeifer erneut vom FC Schönau an der Wiese flussabwärts zum Bezirksliga-Rivalen FC Zell. Mehr Infos

+++ 18. April: Zwei Neue für den FV Degerfelden +++

Youssouf Touré und Abdou Jallow, FV Degerfelden | Bild: Markus Böcherer

Innerstädtisch wechseln Youssouf Touré und Abdou Jallow zum FV Degerfelden in die Kreisliga A, West. Woher die Neuen kommen, lesen Sie hier

+++ 16. April: Verstärkung für die SG FC Wehr-Brennet +++

Christof Bank (links) und Jan Steininger | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die im Sommer 2020 nach dem Aufstieg in die Bezirksliga neu formierte SG FC Wehr-Brennet bekommt Zuwachs. Christoph Bank kommt vom Ligarivalen FC Wallbach und Jan Steininger vom FC Steinen-Höllstein aus der Kreisliga A, West. Hier erfahren Sie mehr über die Neuen.

+++ 13. April: SV Herten muss zwei Säulen ziehen lassen +++

Marco Romano und Romano Males | Bild: Scheibengruber, Matthias

Marco Romano und Romano Males waren Stützen beim Bezirksligisten SV Herten. Künftig spielt das Duo beim FV Lörrach-Brombach in der Oberliga. Welche Rolle sie dort erwartet, lesen Sie hier

+++ 11. April: Jan Schlinke zum FC 08 Bad Säckingen +++

Jan Schlinke | Bild: Clemens Bauer

Vom Nachbarn und Ligarivalen SV BW Murg wechselt Jan Schlinke zum FC 08 Bad Säckingen in der Kreisliga A, Ost. Mehr Infos

+++ 10. April: Sebastian Rupp sagt SV BW Murg wieder ab +++

Sebastian Rupp | Bild: Scheibengruber, Matthias

Der Wechsel zum SV BW Murg in die Kreisliga A, Ost war längst über die Bühne, nun macht Sebastian Rupp einen Rückzieher und möchte wieder beim Bezirksligisten FC Wallbach spielen. Warum, erfahren Sie hier

+++ 9. April: SV Buch hat nun auch einen Trainer +++

Daniel Pietzke (links), Denys Martini | Bild: Rainer Kuttruff

Nun sind die Trainerbänke der Bezirksliga wieder komplett belegt. Lang suchte der SV Buch einen Nachfolger für Michael Hägele und fand ihn in Daniel Pietzke. Was den neuen Trainer an seinem neuen Club reizt, lesen Sie bei uns.

+++ 8. April: FC Zell holt Lars Müller als Co-Trainer zurück +++

Lars Müller | Bild: Scheibengruber, Matthias

Einst war er bewährter Schlussmann im Wiesental, dann wechselte er aus beruflichen Gründen zum FC RW Weilheim. Jetzt kehrt Lars Müller als Co-Trainer zum Bezirksligisten FC Zell zurück. Mehr Infos

+++ 7. April: SV Weil holt Youngster vom FV Lörrach-Brombach +++

Mattia Griguoli | Bild: Perseus Knab

19 Jahre ist Mattia Griguoli, spielte mit den A-Junioren des FV Lörrach-Brombach in der Oberliga. Nun hat er sich beim SV Weil angemeldet. Welche Ziele er beim Verbandsligisten hat, lesen Sie hier

+++ 1. April: Kein Scherz: Julian Jäger wird Sportchef beim FSV Rheinfelden +++

Julian Jäger und Dennis Carmelini vom FSV Rheinfelden | Bild: FSV Rheinfelden

Vom Spielfeld ins Funktionärsamt wechselt Julian Jäger beim Landesligisten FSV Rheinfelden. Welche Pläne der Stürmer hat, erfahren Sie hier

+++ 31. März: FC Bergalingen verpflichtet Matthias Hertweck +++

Matthias Hertweck | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Sportanlage des FC Bergalingen lernte Matthias Hertweck kennen, als er 2019 mit dem SV Jestetten hier das Pokalfinale gegen den TuS Efringen-Kirchen spielte. Weshalb der Co-Trainer des SV Jestetten aus der Bezirksliga in die Kreisliga B-3 wechselt, lesen Sie bei uns

+++ 30. März: SV Rheintal reaktiviert Fußball-Rentner Raimund Hübner +++

Raimund Hübner | Bild: Scheibengruber, Matthias

Viel mehr Erfahrung geht fast nicht. Das weiß Kreisligist SV Rheintal (A, Ost) und holte Raimund Hübner aus dem „Ruhestand“ zurück auf die Trainerbank. Mehr Infos

+++ 29. März: Simon Blakowski zieht Handschuhe aus +++

Simon Blakowski | Bild: Markus Böcherer

Eine neue Aufgabe hat Simon Blakowski beim FV Degerfelden. Der bisherige Torwart wird Teammanager beim Club in der Kreisliga A, West.

+++ 22. März: Dennis Heinemann kehrt zum FC Wallbach zurück +++

Dennis Heinemann | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nach einem Corona-Spieljahr beim Landesligisten SV 08 Laufenburg wechselt Dennis Heinemann zum Bezirksligisten FC Wallbach zurück.

+++ 21. März: Kreisliga-Trio kommt zum VfR Bad Bellingen +++

Von links: Dominik Schäuble, Aron Sütterlin und Marco Weber | Bild: Dominik Hugenschmid

Viel verspricht sich Landesligist VfR Bad Bellingen von seinen drei Neuzugängen. Wer alles ins Rebland wechselt, lesen Sie hier

+++ 20. März: SV Hasel lockt erfahrene Kicker ins Höhlendorf +++

Bastian Kühne, Mike Häfele und Rico Schellin | Bild: Scheibengruber, Matthias

Routiniers, die teilweise in der Bezirks- und Landesliga mit dem FC Wehr spielten, wechseln nun zum SV Hasel in die Kreisliga B-2. Mehr Infos zu den Neuen

+++ 19. März: SG Niederhof/Binzgen holt Trainer Michael Hägele +++

Michael Hägele | Bild: Scheibengruber, Matthias

Vier Jahre war Michael Hägele beim Bezirksligisten, will nun aus beruflichen Gründen kürzer treten. Nun sagte der Trainer der SG Niederhof/Binzgen in der Kreisliga B-3 zu.

+++ 19. März: Drei Neue für den FC 08 Bad Säckingen +++

Jason Cerimi (links) und Mahmut Özer | Bild: Clemens Bauer

Über drei junge, hungrige Spieler freut sich Trainer Clemens Bauer vom FC 08 Bad Säckingen in der Kreisliga A, Ost. Wir stellen das Trio vor

+++ 18. März: FV Lörrach-Brombach verpflichtet Emanuel Esser +++

Emanuel Esser, SV 08 Laufenburg | Bild: Welte, Gerd

Beim Landesligisten SV 08 Laufenburg zählte Emanuel Esser zu den Zuverlässigen. Nun wechselt der wieselflinke Stürmer in die Oberliga zum FV Lörrach-Brombach.

+++ 18. März: FV Degerfelden holt Kevin Balling vom SV Nollingen +++

Kevin Balling | Bild: Markus Böcherer

Aus der Nachbarschaft wechselt Kevin Balling zum FV Degerfelden in die Kreisliga A, West. Bislang spielte der Stürmer beim SV Nollingen in der Kreisliga B-2.

+++ 17. März: FV Lörrach-Brombach setzt weiter auf Erkan Aktas +++

Erkan Aktas | Bild: Scheibengruber, Matthias

Als Erkan Aktas beim FV Lörrach-Brombach begann, stand das Team vor dem Abstieg aus der Verbandsliga. Nun spielt der Club in der Oberliga und hat mit seinem Erfolgstrainer verlängert.

+++ 16. März: SG Höchenschwand/Häusern verlängert mit Trainer-Duo +++

Axel Mutter (links) und Markus „Nordi“ Fehrenbacher | Bild: Felix Baumgartner

Alle Spiele gewonnen, nur von Corona gestoppt. Kein Wunder setzt die SG Höchenschwand/Häusern weiter auf seine erfolgreichen Trainer.

+++ 16. März: SV Weil gibt der Jugend eine Chance +++

Neu beim SV Weil: (hinten, von links) Luke Deibler, Riccardo Scicchitano, Hannes Brenneisen, Max Scheurer (vorn, von links) Ben Laleike, Yusuf Seniyigit, Rocco Di Blasio, Michele Di Blasio. | Bild: Perseus Knab

Zehn Jugendspieler für die „Erste“ in der Verbandsliga und die „Zweite“ in der Kreisliga A, West übernimmt der SV Weil. Wir haben alle Youngster auf einen Blick

+++ 12. März: Giuseppe Pavano wieder beim SV Grafenhausen +++

Giuseppe Pavano | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nachfolger von Nils Boll wird beim Bezirksligisten SV Grafenhausen ein „alter Bekannter“. Giuseppe Pavano aus Weilheim kehrt nach vielen Jahren in den Schwarzwald zurück.

+++ 10. März: Thomas Duffner verlängert beim SV Albbruck +++

Thomas Duffner | Bild: Welte, Gerd

Es passt mit Thomas Duffner. Deshalb verlängerte der SV Albbruck mit dem vor Jahresfrist gekommenen Trainer in der Kreisliga A, Ost.

+++ 10. März: Yannik Böhler geht vom FC Wittlingen zum SV Weil +++

Yannik Böhler | Bild: Perseus Knab

Abwehrspieler Yannik Böhler vom Landesligisten FC Wittlingen will ab Sommer die Defensive des SV Weil in der Verbandsliga verstärken.

+++ 8. März: Akeem Gerspacher zieht es zum FC Zell +++

Akeem Gerspacher | Bild: Käser, Jürgen

Nach Etienne Walch verlässt auch Akeem GerspacherAkeem die Kreisliga A, West und wechselt vom FC Steinen-Höllstein die Wiese hinauf zum Bezirksligisten FC Zell.

+++ 7. März: Neues Trainer-Duo für den FV Degerfelden +++

Enzo Sica (links) und Leo Petretta | Bild: Markus Böcherer

Fündig wurde der FV Degerfelden (Kreisliga A, West) nach dem Rückzug von Spielertrainer Patrick Streule. Neue Trainer werden Leo Petretta und Enzo Sica. Mehr Infos zu den Neuen

+++ 7. März: Angelo Cascio verlängert beim FV Lörrach-Brombach U23 +++

Angelo Cascio | Bild: Scheibengruber, Matthias

Keiner kennt die jungen Spieler der U23 des FV Lörrach-Brombach besser als Angelo Cascio. Deshalb verlängerte der Club mit dem Trainer aus Schopfheim.

+++ 7. März: FC Weizen verlängert mit Michael Gallmann +++

Michael Gallmann | Bild: Neubert, Michael

Sie klopften sogar schon an der Tür zur Bezirksliga. Nicht nur deshalb geht der FC Weizen (Kreisliga A, Ost) mit Trainer Michael Gallmann ins sechste gemeinsame Jahr.

+++ 6. März: SC Lauchringen vertraut weiter auf Carmine Marinaro +++

Carmine Marinaro | Bild: Neubert, Michael

Rund lief es zuletzt nicht beim SC Lauchringen in der Kreisliga A, Ost. Doch am Trainer hält der Club fest und geht mit Carmine Marinaro in die fünfte gemeinsame Saison.

+++ 2. März: Trainer-Duo bleibt der Spvgg. Wehr treu +++

Martino Perrone (links) und Francesco Campagna | Bild: Spvgg. Wehr

Die Spvgg. Wehr (Kreisliga B-2) setzt auch in der neuen Saison auf sein Trainer-Duo Martino Perrone und Francesco Campagna.