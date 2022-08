Fußball 03. August 2022, 20:33 Uhr

Trainerfrage beim SV 08 Laufenburg bleibt vorerst offen

Fußball-Landesliga: SV 08 Laufenburg will bei der Suche nicht in Hektik verfallen. Dietmar Knab springt vorerst ein. Saisonstart am Sonntag bei Verbandsliga-Absteiger SV Kirchzarten.