Fußball, Kreisliga B-1: (gew) Torsten Griesshammer wird neuer Trainer beim SV Inzlingen und löst damit Michael Schleicher ab. Die erste Mannschaft des SV Inzlingen ist Tabellenletzter der Staffel 1 in der Kreisliga B.

Schleicher legt sein Traineramt nach zwei Jahren nieder, um an anderer Stelle im Verein Verantwortung zu übernehmen. „Wir freuen uns, dass du dem Verein an anderer Stelle erhalten bleibst“, bedankt sich Abteilungsleiter Daniel Frey für den Verein bei Schleicher.

Torsten Griesshammer kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte als Trainer zurück. Er trainierte die Mannschaft schon ab 2006 für viele Jahre. In der Saison 2015/16 wurde er mit dem SV Istein Meister, trainierte das Team dann für eine Saison in der Kreisliga A-West, ehe er für eine Runde Trainer beim FC Steinen wurde.