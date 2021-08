Kunstradsport vor 7 Stunden

Titelverteidigerinnen Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok vom RV Lottstetten fahren als Favoriten zu den Europameisterschaften nach Altdorf an den Vierwaldstättersee

Junioren-Zweier des RV Lottstetten möchte vor dem Wechsel in die Eliteklasse seine Ausnahmestellung im Kunstradfahren nochmals unter Beweis stellen. SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein besuchte die Talente beim Training in der altehrwürdigen Volkshalle in Lottstetten