Tischtennis: – Mit seinen rund 70 Mitgliedern zählt der TTC Lauchringen sicher nicht zu den großen Vereinen im Tischtennis-Bezirk Oberrhein. Um so beachtlicher ist es, dass etwa 30 Kinder und Jugendliche für den Verein am Start sind. „Jugendarbeit wird beim TTC Lauchringen groß geschrieben“, versichert auch Sascha Schall.

Der 41-jährige Tiengener, der als Reaktor-Operateur im Kernkraftwerk Leibstadt arbeitet, opfert gern seine Freizeit, um als Nachwuchs-Betreuer Trainer Jörn Rowinski zu unterstützen. Überhaupt ist die Familie Schall sehr engagiert im Verein: Die beiden Kinder Moritz (11) und Anna (10) spielen für den Club. Mutter Silvia Schall fährt die Mädchen und Jungs zu Auswärtsspielen und betreut sie auch mal an der Platte.

Dass das Hauptaugenmerk auf den Nachwuchs gelegt wird, beweist auch die Statistik: Die Lauchringer haben „nur“ zwei Männer- und ein Frauen-Team für den Spielbetrieb gemeldet, dafür aber zwei Schüler-, ein Jungen- und drei Mädchen-Teams.

Sascha Schall, TTC Lauchringen: „Beim TTC Lauchringen wird die Jugendarbeit groß geschrieben.“ | Bild: privat

Stolz darf der TTC Lauchringen auf den jüngst errungenen Meistertitel der Jungen U18 sein. Nach der auch im Tischtennis-Bezirk Oberrhein wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison stehen die Lauchringer als Meister der Bezirksklasse fest. Sieben Siege in sieben Spielen feierten sie – besser geht‘s nicht.

Das Besondere an dem U18-Meistertitel ist, dass hier drei Elfjährige ihre zum Teil sechs oder sieben Jahre älteren Gegner in Grund und Boden gespielt haben. Ihre Bilanzen waren allesamt positiv. Moritz Schall blieb in allen Einzeln und in seinen Doppeln mit Julian Schmidt-Wellenburg sogar unbesiegt, war damit klar bester Spieler der Liga. Im einzigen Spiel der Rückrunde sorgte die 14-jährige Lea Wähler noch für weibliche Verstärkung.

Während der Runde gab es so manche kuriose Begebenheit. Sascha Schall erinnert sich mit Schmunzeln an das Spiel beim TTV Schönau-Todtnau: „Unsere Jungs waren fast zwei Köpfe kleiner als ihre Gegner. Der Schönauer Betreuer traute seinen Augen zunächst nicht. Nach dem Spiel gratulierten uns die Großen anerkennend zum Sieg.“

Nicht nur mit der Mannschaft war das Lauchringer Trio in der Vergangenheit erfolgreich. Mit neun Jahren wurde Moritz Schall 2018 Oberrhein-Bezirksmeister der U11 und danach Dritter der Südbadischen Meisterschaft in Bühl. Auch die beiden Julians starteten schon erfolgreich bei Bezirks- und Südbadischen Meisterschaften.

Zur Zeit fehlt den Lauchringer Talenten das Training im Verein. Die Corona-Pause zwingt die drei Schüler des Klettgau-Gymnasiums Tiengen, zu Hause mal die Platte aufzustellen, um zumindest am Ball zu bleiben. Während es unter normalen Umständen oft schwierig ist, für das Hobby Tischtennis noch Zeit zu blocken, fällt ihnen jetzt mitunter – wie vielen anderen – daheim die Decke auf den Kopf. „Julian Bär und Moritz spielen noch Handball beim HC Lauchringen. Da ruht das Training ja auch“, sagt Sascha Schall.

Wie es weiter geht – wer weiß das schon. Wenn der Spielbetrieb im Bezirk wieder aufgenommen wird, muss sich der TTC Lauchringen entscheiden, ob die Möglichkeit zum Aufstieg in die Bezirksliga wahrgenommen wird. Dranbleiben will das Trio auf jeden Fall und sich natürlich verbessern.

Auch das Kadertraining, das Kai Uwe Marx (Hasel) vom Bezirk wöchentlich in Schopfheim anbietet, soll künftig verstärkt genutzt werden. Schall: „Da sind unsere Familien eingebunden. Die Jungs müssen nach der Schule nach Schopfheim gefahren und betreut werden.“ Jeder weiß es: Ohne engagierte Eltern und auch ohne die örtlichen Sponsoren geht im Tischtennis nichts.