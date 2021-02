Die Saison im Tischtennis, die seit Anfang November des vergangenen Jahres Corona-bedingt ruht, wird in Baden-Württemberg abgebrochen und nicht mehr fortgesetzt. Das beschloss das Präsidium von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) in seiner jüngsten Sitzung.

Regionalsport Hochrhein Tischtennis-Clubs kehren frühestens am 1. März aus der Corona-Pause zurück und müssen auf die Rückrunde verzichten Das könnte Sie auch interessieren

Diese Entscheidung umfasst alle Verbands- und Bezirksspielklassen von

TTBW. Gleichzeitig wird die Spielzeit hinsichtlich der Wertung annulliert und für ungültig erklärt. Entsprechend wird die Auf- und Abstiegsregelung ausgesetzt.

Am 10. Februar verlängerte die Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzlerin Merkel den Lockdown für die Bundesrepublik bis 7. März, also um drei Wochen. Entsprechend wurde auch die Landesverordnung Baden-Württemberg geändert. Die zuletzt von TTBW verfolgte Saisonplanung ist laut Geschäftsführer Thomas Walter damit hinfällig. Thilo Gibs, Vizepräsident Wettkampfsport in TTBW: „Damit fehlen uns drei weitere Spieltage, um die Saison fortzusetzen.“ Ohnehin sei nicht mit Hallenöffnungen unmittelbar nach dem 7. März zu rechnen.

Aus Kreisen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) wurde per Verlautbarung die Forderung an die Politik gerichtet, Vereinssport nach den Osterferien wieder zuzulassen. Fügt man anschließend noch zwei Wochen Trainingszeitraum an, wäre der früheste Starttermin für die Saison-Fortsetzung Ende April. In einigen Kommunen sei darüber hinaus eine geringe Bereitschaft erkennbar, eine Öffnung der Sporthallen zu diesem Zeitpunkt vorzunehmen.

Regionalsport Hochrhein Keine Tischtennis-Spiele in Baden-Württemberg bis Jahresende Das könnte Sie auch interessieren

Zudem folgt vom 22. bis 24. Mai noch das Pfingstwochenende, das gemäß Rahmenterminplan spielfrei ist. Dieser wiederum weist am 29. Mai den Punktspielabschluss mit den Relegationsspielen aus. Damit würden nur noch die vier nachträglich eingeschobenen Reservespieltage „Pandemie“ verbleiben. Diese reichen aber nicht aus, um eine vollständige Durchführung der Saison 2020/21 sicherzustellen. In einigen Klassen stehen für manche Mannschaften noch bis zu acht Spiele aus, um die Saison abzuschließen.

Hoffnung auf Einfach-Runde ist dahin

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte das TTBW-Präsidium beschlossen, die laufende Spielzeit in einer Einfach-Runde zu Ende zu bringen. Bis zuletzt hoffte man, dass der Zeitrahmen für diese Planung noch ausreichen würde.

Nun ist diese Hoffnung dahin. TTBW-Präsident Rainer Franke: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch einmal spielen.“ Jedoch scheitert TTBW an den Realitäten, ebenso wie die großen Landesverbände in Bayern und Hessen. In Niedersachsen wird diese Woche über eine entsprechende Beschlussvorlage entschieden. Nur Westdeutschland hält seinen Zeitplan für einen Neu-Start noch aufrecht. Allerdings existieren dort andere Bedingungen und mehr zeitlicher

Spielraum: Saisonstart drei Wochen früher, keine Pfingstferien.

Regionalsport Hochrhein Tischtennis stellt auch in Südbaden den Spiel- und Trainingsbetrieb ab sofort ein Das könnte Sie auch interessieren

Für die Bundesspielklassen entscheidet der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am 8. März über eine Saison-Fortsetzung. Ziel in Baden-Württemberg ist nun zunächst die baldige Öffnung für den Trainingsbetrieb. Setzt sich der Rückgang der Inzidenzzahlen fort, erhoffen sich die Verantwortlichen in TTBW, bald wieder Vereins-Angebote für ihre Mitglieder machen zu können. „Nach dem ersten Lockdown haben unsere Vereine gezeigt, dass sie sehr gute Hygienekonzepte ausgearbeitet und auch umgesetzt haben. So können wir die Gesundheit

in unserer Nicht-Kontakt-Sportart Tischtennis bestmöglich schützen“, argumentiert TTBW-Präsident Franke.

Alternative Tischtennis-Angebote

Sorgen macht den Mitarbeitern des Verbands, dass die Aktiven sowie vor allem die Kinder und Jugendlichen, dem Tischtennissport erhalten bleiben. Entsprechend arbeitet TTBW derzeit an alternativen Spielangeboten für die Sommerzeit. Für den Fall, dass die Infektionslage in den Monaten April bis Juli wieder Sport in der Halle zulässt, will man vorbereitet sein. Dabei wird an einen Team-Cup, das TTBW-Race, organisierte Freundschaftsspiele und andere Ideen gedacht. „Wichtig ist, dass wir Tischtennis ermöglichen und Perspektiven bieten“, so Franke.

Für die Saison 2021/22 wird die Spielklassen-Einteilung auf Basis der Abschluss-Tabellen 2019/20 vorgenommen. Denn: Die Saison 2020/21 geht – wie oben beschrieben – nicht in die Wertung ein.