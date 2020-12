Tischtennis: – Die Corona-Zwangspause im Bereich von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW), also den früheren Verbandsgebieten Südbaden und Württemberg, wird bis Ende Februar verlängert. Nach der Aussetzung des Spielbetriebs in allen Klassen des Verbandes zum 1. November hat das TTBW-Präsidium nun beschlossen, die restliche Saison 2020/21 als „Einfach-Saison“ fortzuführen.

Die bislang ausgetragenen Spiele bleiben ihrem Ausgang entsprechend in der Wertung Sie werden im neuen Jahr durch die noch ausstehenden Vorrundenspiele ergänzt. Somit würde eine Wertung der Spielzeit möglich – jede Mannschaft hätte

dann einmal gegen jede andere Mannschaft gespielt“, betont der Verband in einer Pressemittelung.

Angesichts der Entscheidung der Politik, bis mindestens 10. Januar

2021 einen „Lockdown“ durchzuführen, haben die TTBW-Gremien auch aufgrund der aktuellen Infektionslage über die Perspektive diskutiert und sich auf eine Lösung geeinigt, um Planungssicherheit für die Vereine zu schaffen.

Corana-Regeln fürs Frühjahr TTBW legt Rahmenbedigungen fest Wie bereits zum Ende der unterbrochenen Saison wird weiterhin kein Doppel gespielt.

Ziel ist der Abschluss der Saison 2020/21. Die Spielleiter sollen versuchen, im neuen Spielplan „Spielfrei-Wünsche“ zu berücksichtigen. Das kann dies aufgrund der aktuellen Situation nicht immer gewährleistet werden.

TTBW setzt die Hürden für notwendige Spielverlegungen herab. Dies betrifft die Absetzung, die Nachverlegung und die Begründung von Spielverlegungen.

Abmelden, Zurückziehen und Streichen einer Mannschaft wird – wie bereits in der Vorrunde – finanziell nicht sanktioniert.

Der Individualspielbetrieb ruht im genannten Zeitraum ebenfalls. derzeit wird geprüft, welche Veranstaltungen abgesagt und welche verschoben werden müssen. (sk)

Somit wurde die Unterbrechung des Spielbetriebes bis einschließlich 28. Februar 2021 ausgedehnt. Darüber hinaus wird der zeitliche Rahmen der Saison 2020/21 ausgeweitet. Vier zusätzliche (Reserve-)Spieltage zwischen 24. April und 16. Mai werden angefügt. Die Relegationsspiele werden vom 8. Mai auf den 29. Mai 2021 verlegt.

Den Entscheidungsträgern sei klar, dass ein Neustart ab 11. Januar mit einer Öffnung der Sporthallen angesichts der aktuellen Infektionslage mehr als

unwahrscheinlich erscheine. Thilo Gibs, TTBW-Vizepräsident Erwachsenensport, abschließend: „Auf die weitere Pandemie-Entwicklung haben wir keinen Einfluss. Wir hoffen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen die Öffnung der Sporthallen bald wieder zulassen. Mit der getroffenen langfristigen Planung hoffen wir, die Basis für die Fortsetzung und einen Abschluss dieser Spielzeit gelegt zu haben.“ Den Spielern in den Vereinen müsse und werde nach der dann zwei- bis dreimonatigen Pause ein angemessener Zeitraum von etwa drei Wochen freigehalten, um in den Trainingsbetrieb einzusteigen.

Auf diese Weise wäre die Vorbereitung für den Spielbetrieb sichergestellt. Weiterhin sei zu verhindern, dass Spielansetzungen im Januar und Februar zu Spielverlegungen in den rechtlich dann erst möglichen Zeitraum führen. Die Planungssicherheit für Spieler, Vereine und Spielleiter soll mit der getroffenen Entscheidung maximiert werden.

Somit werden die bisherigen Terminpläne der Rückrunde gelöscht und die noch nicht ausgetragenen Spielpaarungen der Vorrunde zunächst „ohne Termin“ in den Zeitraum der Rückrunde gesetzt. Die Spielleiter sollen bis 17. Januar 2021

auf Basis der vorhandenen Terminwünsche der Vereine einen neuen, jedoch vorläufigen Terminplan erstellen. Die offenen Spielpaarungen werden zwischen 1. März und 18. April angesetzt.

In einem neuen Zeitfenster bis 17. Februar 2021 erhalten die Vereine die Möglichkeit, Spielpaarungen des vorläufigen Terminplans zu verlegen bzw. noch offene Termine mit Spielterminen zu versehen. In dieser Phase der Spielplan-Überarbeitung dienen die Reservespieltage zwischen 24. April und 16. Mai als Unterstützung. Sind am 17. Februar nicht alle Spiele terminiert, legt der Spielleiter in Absprache mit den beteiligten Teams die noch offenen Spiele fest. Der endgültige

Rückrunden-Spielplan steht schließlich am 1. März fest.