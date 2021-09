Vater und Sohn leiten gemeinsam das Training der Boxsportgruppe im Turnverein Kadelburg. Zwei Mal wöchentlich geht es in der neuen Kadelburger Halle in den Ring.

Boxen: – Am Anfang war da nur eine Idee. „Wenn ein Jugendlicher einen Sport betreiben will, gibt es bei uns in Kadelburg nicht so viele Möglichkeiten, das in einem Verein zu tun“, dachte sich der sportlich vielseitig engagierte