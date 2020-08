von Michael Eusterholz

Motorsport: – Wie schon in den bisherigen TKC-Saisonrennen überzeugten die Fahrerinnen und Fahrer des Teams Vaillant-Eusteracing (Waldshut/Wutöschingen) auch beim Race-Weekend in Grimma.

Motorsport Zweiter Platz für Horheimer Kart-Team Das könnte Sie auch interessieren

Das Rennwochenende in Sachsen wurde in zwei Sieben-Stunden-Rennen aufgeteilt (eines am Samstag und eines am Sonntag). Beim ersten Rennen konnte das Team aus Wutöschingen und Waldshut die Pole Position mit Kart-Weltmeister Michael Schöttler holen und im Regen das Feld anführen. Mit vier Sekunden Rückstand sprang der zweite Platz heraus.

Zur großen Freude des Teams stieß in der Nacht von Samstag auf Sonntag Doppelweltmeister Ruben Boutens in die Mannschaft dazu. Wie sich schon am ersten Tag angedeutet hatte, war der sonntägliche Startkart eher unterdurchschnittlich. So musste man von Platz 17 ins Rennen gehen.

Kartsport Sieg für Wutöschinger Kartfahrer Das könnte Sie auch interessieren

Mit fast durchweg überdurchschnittlich guten Karts konnte das Team Vaillant-Eusteracing dann Platz um Platz gutmachen und sich auf dem zweiten Platz festbeißen. Beim obligatorischen Regenschauer in der letzten Rennstunde wurde der Vorsprung auf die Verfolger noch deutlich ausgebaut. Am ungefährdeten Sieg von Scharmüller (Oesterreich) konnte aber nichts mehr geändert werden.

Teamchef und Fahrer Fabian Siegmann sowie Nicole Egner, die dieses Jahr das Team betreuen, machten einen tollen Job und waren damit das beste Team in Grimma.

Somit ist das Team in der TKC-Serie und in der GTR-Serie Zweiter und hat große Chancen, in beiden Wertungen Silber zu holen – mit Glück auch ein bisschen mehr.

Bild : Boutens/Schöttler/Siegmann/Egner Bildrechte : TKC/ Fabian Siegmann