Tennis: – Der Badenliga-Spielbetrieb fällt beim TC RW Tiengen für dieses Jahr wegen der Corona-Krise flach. Nicht nur das: Die komplette Medenrunde aller Frauen- und Männer-Teams sowie die Mannschaftsspiele der Jugendmannschaften werden beim TC RW Tiengen nicht stattfinden.

„Für diese Entscheidung, unsere Mannschaften zurückzuziehen, hatten wir breite Rückendeckung vom Verein“, sagt Teamchef Peter König. Der Verband, der seinen Spielbetrieb ab Mitte Juni unter strengen Corona-Auflagen aufnimmt, hat seinen Vereinen ein Rückzugsrecht von Mannschaften bis 31. Mai ohne weitere Sanktionen eingeräumt. Davon machen auch viele Vereine Gebrauch. Von den neun Badenliga-Vereinen wollen zum jetzigen Stand nur sechs die Saison bestreiten.

Peter König, TC RW Tiengen: „Für uns ist die Absage der Runde alternativlos. Wir wollen die Risiken minimieren. Die Gesundheit steht über allem.“ | Bild: Welte, Gerd

Aufsteiger TC RW Tiengen wird nicht dabei sein. „Für uns ist die Absage der Runde alternativlos. Wir wollen die Risiken minimieren. Die Gesundheit steht über allem“, so König. Der TC RW Tiengen setzt in der Badenliga auch auf Spieler aus der benachbarten Schweiz. „Was ist, wenn sie nicht einreisen dürfen? Was ist los, wenn sich ein Spieler mit Corona infiziert? Wird dann unsere Anlage für alle Mitglieder geschlossen?“ Fragen über Fragen – für König und die Verantwortlichen zu viele.

Auch von Sport als Gemeinschaftserlebnis könne laut König in dieser Runde keine Rede sein. Nach den behördlichen Auflagen finden die Spiele fast ohne Zuschauer statt. Die Duschen bleiben gesperrt, Doppel werden vielleicht keine gespielt. „Ob das Spaß macht, bezweifle ich“, sagt der Teamchef.

Der TC RW Tiengen freut sich jetzt schon auf die Badenliga-Saison im kommenden Jahr. In dieser Saison wird es keine Absteiger geben. Auch die Vereine, die jetzt zurückziehen, sind also 2021 wieder dabei.