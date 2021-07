Tennis-Badenligist hofft auf ersten Saisoneinsatz für seinen Spanier Ignaci Villacampa-Roses am Sonntag. Oliver Mrose fällt aus. Dominik König und Marvin Kromer auf den Positionen fünf und sechs. Leon Back kommt im Doppel zum Einsatz.

Tennis-Badenliga: – Der Spanier Ignaci Villacampa-Roses könnte am Sonntag zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison für den TC RW Tiengen kommen. „Die Chancen stehen gut“, sagt Trainer Christoph Back vor der Partie am Sonntag um 11