Tennis vor 12 Stunden

TC RW Tiengen freut sich auf zwei Heimspiele am Wochenende

Zwei Siege zum Auftakt haben das Selbstvertrauen des Badenliga-Aufsteigers gestärkt. Trainer Christoph Back verspricht für das Spiel am Samstag gegen den TC BW Schwetzingen eine personelle Überraschung. Am Sonntag steht die Partie gegen den TC Wolfsberg-Pforzheim II an.