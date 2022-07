Tennis, Badenliga: – Das Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga ist praktisch entschieden. Der TC Wolfsberg-Pforzheim II hat mit seinem 5:4-Sieg beim TC Schönberg Freiburg die Konkurrenz bereits entscheidend distanziert, denn auch das 8:1 gegen den TC RW Tiengen vom zweiten Badenliga-Spieltag steht mit in der Wertung.

Tennis Dominik König zeigt bei der Hitzeschlacht keine Nerven Das könnte Sie auch interessieren

„Nur wenn die Grenzacher beim TC Wolfsberg Pforzheim II mit 9:0 gewinnen sollten und wir morgen unser Heimspiel mit 8:1 gewinnen, wäre noch etwas drin“, gibt sich Trainer Christoph Back vom TC Rot-Weiß Tiengen äußerst realistisch vor dem Saisonfinale, am Samstag, 23. Juli, ab 11 Uhr, auf der heimischen Anlage an der Schlücht, gegen den punktgleichen TC Schönberg Freiburg.

Glöckner und Kromer auf der Kippe

Bei den Gastgebern entscheidet sich erst heute, wer letztlich gegen das Team aus Freiburg auf dem Spielberichtsbogen auftaucht. Kapitän Simon Glöckner hat sich im Doppel beim TC 1923 Grenzach eine Meniskusverletzung zugezogen. Hinter seinem Einsatz steht ebenso ein dicken Fragezeichen, wie bei Marvin Kromer. „Er wird am Freitag ein paar Bälle schlagen, danach können wir entscheiden“, erklärt Back.

Saisonabschluss: Leon Back will am Samstag, 23. Juli, ab 11 Uhr, mit dem TC Rot-Weiß Tiengen den Zuschauern im Aufstiegsrunden-Heimspiel gegen den TC Schönberg Freiburg nochmals die Leistungsstärke des Badenligisten demonstrieren und gutes Tennis zeigen. | Bild: Ralf Schäuble

Dagegen kündigt der Tiengener Coach eine echte Verstärkung für das letzten Spiel dieser Saison an. Zum ersten Mal wird Henry von der Schulenburg für den TC RW Tiengen auf dem Sandplatz stehen. Der 22-Jährige hat einen deutschen Pass, wohnt derzeit in Zürich, spielt für die Grasshoppers in der Nationalliga A. Das Tennistalent studiert in den USA und spielt dort College Tennis. Bereits in der vergangenen Saison war er einmal für die Tiengener im Einsatz: „Wir können Ausfälle durch Qualität ersetzen“, betont der Trainer.

Tennis Badenliga wird für den TC Rot-Weiß Tiengen zur Bewährungsprobe Das könnte Sie auch interessieren

Ganz sicher mit dabei ist Leon Back, der Sohn des Trainers, der mit seinem emotionalen Spiel die Zuschauer immer wieder zu begeistern weiß. „Wir wollen unseren Besuchern auf der heimischen Anlage auf jeden Fall einen schönen Abschluss bieten. Die Mannschaft will bestätigen, was sie in dieser Saison immer abgeliefert hat und wieder gutes Tennis zeigen.“

Den Gegner TC Schönberg Freiburg schätzt Christoph Back angesichts dessen knappen Heimniederlage gegen die Pforzheimer als stark ein. Sie haben eine Reihe guter, deutscher Spieler im Kader. Entsprechend sei für ihn der Ausgang völlig offen, so Back.