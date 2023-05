Tennis vor 2 Stunden

TC Blau-Weiß Erzingen: Kleiner Dorfverein freut sich auf die große Oberliga

Tennis: Nach dem Titelgewinn in der 1. Bezirksliga will sich der Aufsteiger mit fünf neuen Spielern in der Oberliga etablieren. Saisonstart am Sonntag beim TC BW Oberweier. Erstes Heimspiel am 21. Mai gegen TC Ettenheim.