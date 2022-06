Reiten: – Tanja Gerber vom RV Schopfheim setzte beim Pfingstreitturnier des RV Tiengen in der Sparte Dressur die Akzente. Die Trainerin aus Wutöschingen startete mit mehreren Pferden im Dressur-Viereck. In der Prüfung der Klasse M**, dem höchstklassigen Wettbewerb beim Tiengener Turnier, siegte sie mit „Sir Boss“ und einer Wertnote von 7,40 Punkten vor Lotte Heuser vom RC Hofgut Albführen auf „Jazzdance“ (6,90). Dritte wurde wiederum Gerber auf „DSP Leoness“ (6,60).

Auch die M*-Dressur in Tiengen entschied Tanja Gerber für sich. Erfolgreich war sie bei dieser Prüfung mit „Vitruv“ (6,80). Hier wurde Clara Körkel (VPS und Medizin Partners Wehr) mit „Dr. House“ Dritte (6,40).

In weiteren Prüfungen gewannen unter anderem Jutta Wiesnet (VPS und Medizin Partners) auf „Niagara“ in einer A*-Dressur sowie Lotte Heuser vom RC Albführen auf „Great Gatsby“ in einer L*-Dressurreiterprüfung und einer A-Dressurpferdeprüfung.

In den Reiter-Wettbewerben siegten Malin Allgaier (PF Hotzenwald) aus Hottingen auf „Ladoija“ und Emilia Huttrop-Hage vom RC Hofgut Albführen auf „Sir Shutterfly Sein Sohn“.